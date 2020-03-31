Volkswagen теряет из-за коронавируса 2 млрд евро в неделю

Концерн Volkswagen Group теряет из-за пандемии коронавируса порядка 2 млрд евро в неделю. О гигантских финансовых потерях в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс.

По его словам, остановить резкий спад производства в обозримом будущем не представляется возможным, не поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников. А значит объем финансовых потерь будут расти и дальше.

Но Volkswagen Group в настоящее время анализирует ситуацию в поисках возможностей возобновить производство, обеспечив соответствующую безопасность работников.

Напомним, что в немецком концерне, включающем бренды Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, MAN и Scania работает 671 000 человек.

У группы 124 завода по всему миру, 72 из них находятся в Европе, 28 - в Германии. Между тем, как сообщает агентство dpa, под удар поставлена вся немецкая автомобильная промышленность.

Более 100 тысяч рабочим немецкой автомобильной отрасли грозит увольнение. Из-за пандемии COVID-19 немцы ожидают также резкого падения реализации автомобилей в этом году. О этом агентству dpa сообщил профессор Фердинанд Дуденхеффер.

По прогнозам профессора, спрос на машины в ФРГ в текущем году упадет как минимум на 15% процентов. Это значит, что немецкие автозаводы произведут от 1,3 до 1,7 млн автомобилей, на которые не найдется покупателей.