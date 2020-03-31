Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.03.2020 16:22
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen теряет из-за коронавируса 2 млрд евро в неделю

Текст: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров/РГ Фото: Борис Захаров/РГ
Фото: Борис Захаров/РГ

Концерн Volkswagen Group теряет из-за пандемии коронавируса порядка 2 млрд евро в неделю. О гигантских финансовых потерях в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс.

По его словам, остановить резкий спад производства в обозримом будущем не представляется возможным, не поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников. А значит объем финансовых потерь будут расти и дальше.

Но Volkswagen Group в настоящее время анализирует ситуацию в поисках возможностей возобновить производство, обеспечив соответствующую безопасность работников.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Как не заразиться коронавирусом на АЗС

Напомним, что в немецком концерне, включающем бренды Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, MAN и Scania работает 671 000 человек.

У группы 124 завода по всему миру, 72 из них находятся в Европе, 28 - в Германии. Между тем, как сообщает агентство dpa, под удар поставлена вся немецкая автомобильная промышленность.

Более 100 тысяч рабочим немецкой автомобильной отрасли грозит увольнение. Из-за пандемии COVID-19 немцы ожидают также резкого падения реализации автомобилей в этом году. О этом агентству dpa сообщил профессор Фердинанд Дуденхеффер.

По прогнозам профессора, спрос на машины в ФРГ в текущем году упадет как минимум на 15% процентов. Это значит, что немецкие автозаводы произведут от 1,3 до 1,7 млн автомобилей, на которые не найдется покупателей.

Автомобилистам рассказали, как дезинфицировать свою машину
Семиместный Hyundai Creta: первые шпионские фото
#Volkswagen