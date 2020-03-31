Указ губернатора Воронежской области от 31 марта 2020 года № 132-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у"

Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 27.03.2020, решений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 24.03.2020, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у "О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции указа губернатора Воронежской области от 27.03.2020 № 128-у) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 27.03.2020, решений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Временно приостановить на территории Воронежской области с 28 марта 2020 года до принятия указа губернатора Воронежской области о признании утратившим силу настоящего указа:

- оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе деятельность фитнес-центров, специализированных организаций, осуществляющих (проводящих) тренировки, соревнования и иные мероприятия спортивного характера;

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов,массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- деятельность парков культуры и отдыха, зон рекреационного назначения.

2. Приостановить в период с 31 марта до принятия указа губернатора Воронежской области о признании утратившим силу настоящего указа на территории Воронежской области деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов, аутлет-центров, моллов, ярмарок, рынков, за исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, предусмотренными рекомендуемым перечнем непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, аптек, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация этик услуг (оплата, подключение).

3. Приостановить в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года натерритории Воронежской области:

- деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, а также столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания работникам организаций или обслуживающих на вынос без посещения помещения гражданами;

- деятельность фуд-кортов;

- деятельность дошкольны образовательных организаций;

- прием в ветеринарных клиниках, ветеринарных лечебницах, ветеринарных участках, за исключением оказания ветеринарной помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;

- прием граждан в частных медицинских организациях, стоматологических поликлиниках (отделениях, кабинетах), за исключением оказания медицинской помощи лицам с заболеваниями и состояниями, требующими оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

4. Ввести временный запрет на территории Воронежской области с 28 марта 2020 года до принятия указа губернатора Воронежской области о признании утратившим силу настоящего указа на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, кальянных и иных общественных местах.

5. Приостановить на территории Воронежской области с 28 марта до 1 июня 2020 года деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

6. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

7. Временно приостановить на территории Воронежской области с 31 марта 2020 года до принятия указа губернатора Воронежской области о признании утратившим силу настоящего указа бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, сдачу в аренду жилых помещений гражданам.

8. С 31 марта 2020 года до принятия указа губернатора Воронежской области о признании утратившим силу настоящего указа обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области (далее - Штаб).

9. Обязать:

- граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

- исполнительные органы государственной власти Воронежской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Воронежской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- граждан не посещать торговые объекты для приобретения товаров, вынос отходов чаще одного раза в сутки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Допускается использование личного транспорта гражданами в случае следования к месту работы, приобретения товаров (в случае их отсутствия в ближайших объектах розничной торговли), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, а также помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе.

10. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима работы соответствующего исполнительного органа государственной власти Воронежской области или подведомственного ему государственного учреждения.

11. Департаменту социальной защиты Воронежской области (Сергеева) продолжить работу по предоставлению мер государственной поддержки гражданам.

12. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обеспечить принятие в установленном порядке решений о временном приостановлении с 31 марта до принятия указа губернатора Воронежской области о признании утратившим силу настоящего указа посещения обучающимися указанных организаций.

13. Органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области во взаимодействии с правоохранительными органами (по согласованию) обеспечить ежедневное представление в управление региональной политики правительства Воронежской области списков лиц, прибывших на территорию муниципального образования после 1 марта 2020 года из других субъектов Российской Федерации и более 6 месяцев не проживавших на территории Воронежской области (далее - список), для последующего обобщения и ежедневного представления управлением региональной политики правительства Воронежской области сводного списка в Роспотребнадзор.

14. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения губернатора Воронежской области.

15. В целях подготовки предложений по мерам государственной поддержки организаций, индивидуальны предпринимателей, граждан, деятельность которых была ограничена в связи с принятием настоящего указа, создать при Штабе рабочую группу по экономическим вопросам.

16. Штабу обеспечить разъяснение положений настоящего указа.

17. Заместителям начальника Штаба обеспечить ежедневное представление губернатору Воронежской области доклада о проделанной Штабом и исполнительными органами государственной власти Воронежской области работе по реализации настоящего указа.

18. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

19. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области обеспечить реализацию настоящего указа.

20. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

21. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.





Приложение к указу губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е-10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 294.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - №18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







