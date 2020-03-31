Врач объяснил, почему коронавирус переключился на молодых

Больше трети заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет. С чем это может быть связано, рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.

По словам специалиста, число инфицированных молодых растет, поскольку на коронавирус сейчас проверяют не только вернувшихся из-за рубежа, но и всех, кто контактировал с потенциальным переносчиком. При этом молодежь переносит заболевание легче, чем пожилые. Иногда болезнь протекает и вовсе без симптомов. Не исключено, что вирус постепенно мутирует.

"Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжелым, - рассказала врач в интервью "Вечерней Москве". - Возможно, то же происходит и с коронавирусом - он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным".

Еще одна возможная причина - представители старшего поколения бережнее относятся к своему здоровью, поэтому стараются реже покидать квартиры. Молодые же не всегда соблюдают рекомендации, отмечает врач. Играет свою роль и образ жизни.

- Неправильное питание, курение, употребление алкоголя снижают иммунитет, способствуя развитию заболевания, особенно при несоблюдении карантина и простейших правил профилактики, - говорит Евгения Селькова.