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01.04.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул

Текст: Игорь Зубков
Кредитные каникулы, закон о которых приняла Госдума, из всего пакета срочных антикризисных мер несут для банков наибольшие финансовые риски, в случае массовой приостановки платежей потери банковской системы могут быть огромными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Банкиры просят поддержки при внедрении закона: "С учетом большого количества неопределенностей, содержащихся в законе о кредитных каникулах, потребуется тесное взаимодействие кредитных организаций с Банком России при толковании этого закона с целью минимизации возможных рисков при его реализации".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Согласно принятому Госдумой закону, заемщики - граждане и индивидуальные предприниматели - могут до 30 сентября обратиться к банку с требованием приостановить или сократить платежи по кредиту на срок до полугода, если их доход сократился на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Заемщик вправе обратиться в банк по телефону, если не имеет иных возможностей, банк же обязан рассмотреть заявление в течение пяти дней. При этом документы, подтверждающие право на предоставление кредитных каникул, заемщик может направить в течение 90 дней с момента обращения.

Как отмечает Ассоциация, закон вступает в силу с момента опубликования, что может произойти в конце следующей недели. Таким образом, банки должны быть готовы к массовой обработке заявлений заемщиков в течение 10 дней. Изменения затрагивают все кредитные продукты - ипотеку, кредитные карты, кредиты наличными, а также кредиты МСП, что влияет на объем перестраиваемых процессов и возникающих вопросов. Ранее для реализации подобных решений банкам требовалось от 3 до 6 месяцев, напоминает Ассоциация. "При этом даже приблизительные прогнозы по числу обращений проблемных заемщиков в настоящее время дать невозможно", - указывают банкиры.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты

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