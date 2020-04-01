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01.04.2020 13:35
Рубрика: Власть

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Текст: Татьяна Замахина
Пострадавшие от пандемии коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели, а также малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Льготу можно будет получить на полгода, если доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом за прошлым год. Об этом гласит закон, который приняла Госдума.
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

С инициативой о кредитных каникулах президент России Владимир Путин выступил 25 марта в своем обращении к гражданам: он предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход в текущей ситуации снизился более чем на 30%.

Поправки подготовили депутаты из разных фракций, а также сенаторы. Согласно документу, физлица и предприниматели, взявшие ипотеку или потребкредит до вступления в силу этого закона, смогут обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Это нужно сделать до 30 сентября. Льготу получат те заемщики, чьи доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30 и более процентов.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Что дадут каникулы заемщику? Согласно новому закону, в течение льготного периода не допускается: начисление неустойки (штрафа, пени); предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием к поручителю.

Как объяснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, кредитная организация должна рассмотреть обращение заемщика в течение пяти дней. При этом в целях безопасности на фоне пандемии заемщик сможет обратиться за кредитными каникулами по телефону. Если человек на самоизоляции, то у него будет время, чтобы принести в банк документы, подтверждающие снижение дохода, - на это дадут 90 дней. Однако кредитор может потребовать подтверждающие документы. И если их предоставить в ответ на требование в указанный срок, то вступит в силу тот договор, который действовал до наступления кредитных каникул, и "включатся санкции", заявил Аксаков.

Фото: iStock
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Какие документы могут потребоваться? Это справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации гражданина в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные документы.

Дата начала льготного периода по ипотечному кредиту не может превышать один месяц, предшествующий обращению, а по потребкредиту - 14 дней.

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Данный перечень представит правительство, отметил Аксаков.

Кстати, заемщик будут вправе в любой момент в течение льготного периода досрочно погасить кредит.

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