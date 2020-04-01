Новости

В Элисте обнаружены питейные заведения, работавшие во время режима ЧС 19:47
В кабмине предлагают продлить меры социального дистанцирования в регионах 19:38
94-летняя кубинка выздоровела от коронавируса 19:33
Путин и Эрдоган обсудили меры по борьбе с коронавирусом 19:20
Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ 18:57
Футбольный клуб "Крылья Советов" может быть ликвидирован 18:56
Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине 18:55
РЖД отменяет сбор за возврат неиспользованных билетов 18:52
Поезд из Уханя привезет в Европу маски транзитом через Россию 18:48
На Кубани инфекционисты и медсестры получат надбавки к зарплате 18:46
В Сочи спасатели присоединились к челленджу по коронавирусу 18:25
Четверых нижегородцев задержали по подозрению в убийстве из-за долга 18:22
В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц 18:16
ВОЗ, ВТО и ФАО предупредили об угрозе нехватки продовольствия в мире 18:05
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom 18:04
В трех больницах Петербурга выявлена коронавирусная инфекция 18:00
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы 17:59
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими 17:50
УЕФА объявил о переносе всех своих турниров на неопределенный срок 17:48
Регистрацию браков и разводов предлагается отложить до 1 июня 17:46
В садоводствах Ленобласти в середине апреля откроют медпункты 17:39
В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок 17:39
В Калмыкии хурул из-за коронавируса перенес молебны в онлайн 17:35
В Саратове изменят порядок выдачи пропусков из-за коронавируса 17:34
Холм в Британии оказался пирамидой неолита 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 19:31
Рубрика: Экономика

Выбор барреля

Будущее нефтяного рынка в руках России, США и Саудовской Аравии
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Избыток нефти на мировом рынке не только не способствует росту экономики, но и создает риски возникновения дефицита "черного золота" после ликвидации всех последствий пандемии, когда экономика начнет восстанавливаться. К такому выводу пришли в телефонном разговоре главы министерств энергетики России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт.

Сам факт начала обсуждения Россией и США проблем нефтяного рынка дорогого стоит. Нефтяные котировки с начала марта бьют антирекорды один за другим, а это дает надежду на исправление ситуации.

Почему теряет смысл ценовая война на рынке нефти

Называются три варианта возможного дальнейшего хода событий. Первый, вероятность которого после контактов США и России значительно возросла, что нефтедобывающие страны сумеют договориться о совместных действиях для стабилизации положения на нефтяном рынке. В стороне от переговоров пока Саудовская Аравия, но не в ее интересах долго упираться.

"В условиях резкого падения спроса из-за пандемии сокращение добычи необходимо. На настоящий момент других возможностей нет",- считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Но в США мало инструментов для соблюдения условий подобных договоренностей.

Впрочем, США не обязательно должны сокращать добычу. По мнению руководителя исследований департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, правительство США может на низких ценах активировать чрезвычайное пополнение государственных запасов и тем самым поддержать спрос. Есть и другой вариант - политическая поддержка соглашения крупнейших нефтеэкспортеров, в том числе за счет смягчения санкционного режима, считает Курдин.

Заставить Азию и Европу отказаться от российского сырья будет не просто даже для США

Вопрос с санкциями совсем не праздный. Есть мнение, что США могут договориться о регулировании нефтяного рынка только с Саудовской Аравией, а против российских компаний применить жесткие санкции. Но последние события говорят против этого варианта. Кроме того, в условиях сегодняшнего избытка нефти на рынке любая экономическая война, а тем более с одним из крупнейших производителей и экспортеров "черного золота" - Россией, будет значительно хуже даже самого худого мира. Для стран АТР и Европы Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти. Причем большая часть ее поставляется по нефтепроводам. Заставить эти страны отказаться от российского сырья будет не просто и очень дорого, даже для такой богатой страны, как США.

Фото: iStock
Как антикризисный пакет США повлияет на Россию

И наконец, третий вариант, что все останется, как есть. Вполне можно предположить, что до июня, когда намечена следующая встреча ОПЕК+, никаких активных действий нефтедобывающие страны предпринимать не будут. Хотя бы просто для того, что бы прояснилась ситуация с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику.

Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино