Сам факт начала обсуждения Россией и США проблем нефтяного рынка дорогого стоит. Нефтяные котировки с начала марта бьют антирекорды один за другим, а это дает надежду на исправление ситуации.

Называются три варианта возможного дальнейшего хода событий. Первый, вероятность которого после контактов США и России значительно возросла, что нефтедобывающие страны сумеют договориться о совместных действиях для стабилизации положения на нефтяном рынке. В стороне от переговоров пока Саудовская Аравия, но не в ее интересах долго упираться.

"В условиях резкого падения спроса из-за пандемии сокращение добычи необходимо. На настоящий момент других возможностей нет",- считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Но в США мало инструментов для соблюдения условий подобных договоренностей.

Впрочем, США не обязательно должны сокращать добычу. По мнению руководителя исследований департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, правительство США может на низких ценах активировать чрезвычайное пополнение государственных запасов и тем самым поддержать спрос. Есть и другой вариант - политическая поддержка соглашения крупнейших нефтеэкспортеров, в том числе за счет смягчения санкционного режима, считает Курдин.

Заставить Азию и Европу отказаться от российского сырья будет не просто даже для США

Вопрос с санкциями совсем не праздный. Есть мнение, что США могут договориться о регулировании нефтяного рынка только с Саудовской Аравией, а против российских компаний применить жесткие санкции. Но последние события говорят против этого варианта. Кроме того, в условиях сегодняшнего избытка нефти на рынке любая экономическая война, а тем более с одним из крупнейших производителей и экспортеров "черного золота" - Россией, будет значительно хуже даже самого худого мира. Для стран АТР и Европы Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти. Причем большая часть ее поставляется по нефтепроводам. Заставить эти страны отказаться от российского сырья будет не просто и очень дорого, даже для такой богатой страны, как США.

И наконец, третий вариант, что все останется, как есть. Вполне можно предположить, что до июня, когда намечена следующая встреча ОПЕК+, никаких активных действий нефтедобывающие страны предпринимать не будут. Хотя бы просто для того, что бы прояснилась ситуация с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику.