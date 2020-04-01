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01.04.2020 15:54
Рубрика: Экономика

ЦБ будет публиковать данные о запретах банкам на привлечение вкладов

Текст: Игорь Зубков
Банк России будет публиковать на своем сайте информацию о запретах на привлечение вкладов физлиц в случаях, когда банк не исполняет предписание надзора или же когда надзор считает, что нарушения или операции и сделки банка создают реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В этой ситуации важно обеспечить равный доступ к такой информации, что позволит избежать злоупотреблений со стороны руководства банков, в отношении которых введены меры, и использования таких сведений как инструмента недобросовестной конкуренции", - пояснили "РГ" в Банке России.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Ранее у него была возможность публиковать информацию о запретах на прием вкладов фактически только перед самым крахом банка, чтобы он не привлекал средства на время сдачи лицензии на работу с физлицами (согласно ч. 1 ст. 48 закона о страховании вкладов).

Теперь публикации подлежат также запреты, которые Банк России вводит в рамках своей надзорной деятельности (согласно ч. 1 ст. 74 закона о ЦБ РФ). Сведения о таких запретах до принятия закона оставались тайной для клиентов и контрагентов банка и раскрывались только в том случае, если проблемы в банке приводили к лишению лицензии. Этот порядок, с одной стороны, ограждал банки от паники среди клиентов, с другой - позволял недобросовестным банкирам привлекать средства физлиц в обход ограничений, о которых никто и не знал.

Банк России рассматривал несколько вариантов публикации сведений о запретах, в том числе в пресс-релизе на главной странице своего сайта (как при отзыве у банка лицензии). В итоге, как сообщили "РГ" в Банке России, информация будет размещаться на отдельной тематической странице, а форма будет аналогична используемой при раскрытии информации о запретах по упомянутой ст. 48 закона о страховании вкладов.

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