ЦБ будет публиковать данные о запретах банкам на привлечение вкладов

"В этой ситуации важно обеспечить равный доступ к такой информации, что позволит избежать злоупотреблений со стороны руководства банков, в отношении которых введены меры, и использования таких сведений как инструмента недобросовестной конкуренции", - пояснили "РГ" в Банке России.

Ранее у него была возможность публиковать информацию о запретах на прием вкладов фактически только перед самым крахом банка, чтобы он не привлекал средства на время сдачи лицензии на работу с физлицами (согласно ч. 1 ст. 48 закона о страховании вкладов).

Теперь публикации подлежат также запреты, которые Банк России вводит в рамках своей надзорной деятельности (согласно ч. 1 ст. 74 закона о ЦБ РФ). Сведения о таких запретах до принятия закона оставались тайной для клиентов и контрагентов банка и раскрывались только в том случае, если проблемы в банке приводили к лишению лицензии. Этот порядок, с одной стороны, ограждал банки от паники среди клиентов, с другой - позволял недобросовестным банкирам привлекать средства физлиц в обход ограничений, о которых никто и не знал.

Банк России рассматривал несколько вариантов публикации сведений о запретах, в том числе в пресс-релизе на главной странице своего сайта (как при отзыве у банка лицензии). В итоге, как сообщили "РГ" в Банке России, информация будет размещаться на отдельной тематической странице, а форма будет аналогична используемой при раскрытии информации о запретах по упомянутой ст. 48 закона о страховании вкладов.