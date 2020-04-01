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1 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 1 апреля 2020 года № 179-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 1 апреля 2020 г.
Вступает в силу 1 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1. Организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, усилить дезинфекционный режим, в том числе осуществлять более тщательную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.";

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Государственному комитету по делам ЗАГС Челябинской области (Рерих Л.В.), органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, осуществляющим полномочия по государственной регистрации заключения и расторжения браков (далее именуются - органы ЗАГС Челябинской области):

1) временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков;

2) обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации заключения брака (после 1 июня 2020 года).

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных;

3) разместить информацию, указанную в настоящем пункте, на официальных сайтах органов ЗАГС Челябинской области.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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