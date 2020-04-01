Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек

Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом на территории США превысило 200 тысяч. Такую статистику приводит телеканал CNN, аккумулирующий данные по заболевшим из разных регионов страны.

Соединенные Штаты в последнюю неделю стали эпицентром пандемии COVID-19. Напомним, 26 марта Америка вышла на первую строчку по числу заболевших, обогнав Китай, где зафиксировано около 82 тысяч случаев. За минувшие пять дней количество зараженных в США увеличилось более, чем в два раза - с 83 до 200 тысяч. При этом темпы прироста пока замедлить не удается, ежедневно выявляется 18-20 тысяч новых зараженных.

В США взрывное распространение заболевания началось несколько позже, чем в европейских эпицентрах вспышки коронавируса - Испании и Италии, поэтому число летальных исходов до недавних пор было не так велико. Но в последние дни и этот показатель стал стремительно расти. За последние сутки в США от COVID-19 и его осложнений скончались более 800 человек, а их общее число превысило 4,3 тысячи.

Как отметили местные комментаторы, это больше, чем погибло в шокировавших Америку террористических атаках 11 сентября 2001 года. Президент Дональд Трамп мрачно спрогнозировал, что в ближайшие дни и недели эти цифры будут только расти. Глава Белого дома призвал соотечественников готовиться к тому, что "следующие пара недель будут адскими". Согласно последнему прогнозу Белого дома, жертвами пандемии в США станут от 100 до 240 тысяч человек.