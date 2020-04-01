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01.04.2020 13:04
Рубрика: Легковые авто

Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом"

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зачастую российские водители сдают экзамены на права на "механике", затем какое-то время ездят на такой машине, а потом пересаживаются на подержанный "автомат". Однако правила эксплуатации коробки передач здесь совершенно другие.

Во-первых, нужно забыть о переводе коробки в режим N (нейтраль) при временных остановках - в пробках или на светофоре. У автоматической коробки передач в этом режиме сразу включается целый комплекс операций, подготавливающих автомобиль к аварийной транспортировке.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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В частности, снижает свою мощность масляный насос и падает интенсивность циркулирования смазки. Техника предусматривает, что аварийная транспортировка машины не будет производиться чаще одного раза в месяц. Поэтому перевод селектора в N несколько десятков раз в день может привести к поломке трансмиссии. Особенно если параллельно переключаться на нейтраль для наката на высокой скорости, как это делают владельцы "механики".

Во-вторых, меняются правила буксировки автомобиля с "автоматом", раз уж мы затронули эту тему. На режиме N переправить свою машину можно до ближайшего гаража или мастерской. Перегонять ее в другой город на большой скорости, как это делают с "механикой" на тросе, запрещено. Единственный вариант для дальних расстояний - эвакуатор.

В-третьих, "автомат" с разрядившимся аккумулятором нельзя запустить, подтолкнув сзади. У таких машин двигатель с коробкой связан через гидротрансформатор. Крутящий момент в нем действует за счет давления масла. Провернуть двигатель с поршнями оно не сможет. А привычного с "механики" сцепления в таком автомобиле нет, поэтому звать на помощь других автовладельцев "подтолкнуть" бесполезно.

Фото: Борис Захаров/РГ
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В-четвертых, забудьте про раскачку автомобиля с автоматической коробкой передач при пробуксовке колес в грязи или снегу. На "механике" можно выбраться из западни благодаря переключению коробки с первой скорости на заднюю. Автоматическая коробка передач меняет режим D на R гораздо медленнее, нужной амплитуды колебаний достичь не удастся. Да и частая смена режимов ведет к повышенному износу и снижению ресурса.

Так что пересаживаясь с привычной "механики" на десятилетний "автомат" с гидромеханической коробкой не забудьте поменять ряд привычек. Да, эти автомобили не слишком подходят для экстремальных условий и бездорожья. Но в повседневной езде их удобство очевидно, пишет aif.ru.

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#авто