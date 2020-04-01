Что скрывают метрические книги Исаакиевского собора

Исаакиевский собор - один из главных символов Санкт-Петербурга. За 60 лет (с момента освящения в 1858 г. до конца 1917 г.) здесь были крещены 16 351, обвенчаны 9204 и отпеты 7180 человек. Из 32 735 прихожан, о которых есть сведения в метрических книгах собора, лишь 188 были представителями титулованной знати, известных аристократических родов. Конечно, среди восприемников и поручителей (в современном звучании - крестных и свидетелей) в основном были люди того же социального круга, что и сами новобрачные, и родители детей. А некоторые прихожане имели возможность заручиться духовной поддержкой людей, принадлежавших к дому Романовых.

Соизволили быть лично

Сын императора Николая I великий князь Михаил Николаевич в 1859 г. стал восприемником дочери графа В.Е. Канкрина Софии и сына князя В.В. Волконского Михаила. При крещении сына Александра у графа С.А. Гендрикова в том же году "соизволили быть лично" великий князь Николай Николаевич Старший. В 1872 г. третий сын Николая I вместе с принцессой Баденской Марией Максимилиановной стал восприемником и дочери графа В.П. Клейнмихеля Марии .

8 апреля 1890 г. в Исаакиевском соборе состоялось венчание графа П.П. Шувалова и графини А.И. Воронцовой-Дашковой. Внуки Николая I великие князья Александр Михайлович и Сергей Михайлович стали поручителями "по женихе". Сын Александра III великий князь Георгий Александрович был среди поручителей "по невесте".

В метрических книгах великий князь Сергей Михайлович упоминается также и в записях о венчании графа И.И. Воронцова-Дашкова и В.Д. Орловой - в 1891 г., графа Д.С. Шереметева и графини И.И. Воронцовой-Дашковой - в 1892 г., Е.П. Демидова и графини С.И. Воронцовой-Дашковой - в 1893 г. Поручителем Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова в вышеупомянутом браке выступил также принц Петр Александрович Ольденбургский, первый супруг великой княгини Ольги Александровны, сестры Николая II.

Брат же императора, великий князь Михаил Александрович в 1904 г. стал крестным сына И.И. Воронцова-Дашкова Михаила.

Среди восьми восприемников сына московского градоначальника графа П.П. Шувалова Петра, крещенного в соборе 18 октября 1905 г., была родная сестра супруги Николая II великая княгиня Елизавета Федоровна.

Письмо на французском языке Александра II Е.М. Долгоруковой о крещении Бориса. Фото: ГА РФ. Публикуется впервые.

Восприемники и поручители высшей пробы

На страницах метрических книг Исаакиевского собора за шестьдесят лет обнаружено двадцать записей о заочном или очном присутствии императора, цесаревича, императрицы и цесаревны во время таинств крещения и венчания.

Больше всего крестных детей было у императора Александра II. Девять раз он обозначен восприемником заочно. "При купели" же под сводами Исаакия император "соизволил быть" трижды. 4 марта 1860 г. - при крещении сына графа В.В. Адлерберга Александра. 2 марта 1875 г. - во время крещения дочери отставного поручика лейб-гвардии Конного полка С.В. Козлова Марии. 7 декабря 1876 г. "Его Императорское Величество" стал крестным для сына графа П.М. Орлова-Денисова Василия.

Через два месяца после трагической смерти отца, 2 мая 1881 г. император Александр III находился при купели во время крещения сына И.И. Воронцова-Дашкова. Новорожденный граф был назван Александром - в честь крестного отца.

Цесаревич Николай Александрович 8 апреля 1890 г. выступил поручителем графини А.И. Воронцовой-Дашковой на церемонии венчания ее с графом П.П. Шуваловым. 10 января 1892 г. будущий император Николай II присутствовал при венчании графини И.И. Воронцовой-Дашковой с графом Д.С. Шереметевым.

На страницах метрик упоминаются и супруги венценосных особ. "Ея Императорское Величество Государыня Императрица" Мария Александровна 21 августа 1862 г. указана заочной восприемницей сына камер-юнкера императорского двора Б.М. Маркевича Михаила.

Жена Александра III Мария Федоровна в метрических книгах Исаакиевского собора упоминается дважды. 28 мая 1877 г. цесаревна стала восприемницей сына И.И. Воронцова-Дашкова Иллариона. 22 июня 1883 г., уже будучи императрицей, Мария Федоровна находилась при купели во время крещения сына князя А.С. Долгорукова Петра.

Последняя запись в метриках, свидетельствующая о присутствии в Исаакиевском соборе членов царской семьи Романовых, относится к 1915 г. 15 марта великая княжна Ольга Николаевна, старшая дочь императора Николая II, стала восприемницей дочери юнкера Павловского военного училища Н.М. Дмитриева Елизаветы.

Великий князь Николай Николаевич Старший.

Вторая семья императора

Из многих тысяч записей в метрических книгах собора поистине беспрецедентными стали всего две, и обе они относятся к тайной жизни императора Александра II.

6 июля 1880 г., на 46-й день после смерти супруги, императрицы Марии Александровны, Александр II вступил во второй законный брак - с княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой. Этому событию - тайной церемонии только со свидетелями в "походной" церкви в Царском Селе - предшествовал 14-летний роман. Свидание 48-летнего императора с 18-летней княжной в Березовом домике Петергофа 1 июля 1866 г. (эту дату Александр II назовет "днем рождения нашего сердца") фактически стало началом создания второй его семьи.

Торжественное освящение собора преподобного Исаакия Далматского проходило 30 мая 1858 года в присутствии императора Александра II.

"Дамский комитет" и "Р"

В среде столичного бомонда это выглядело скандальным. "Общество в отношении к пресловутой демазели проявило себя великолепно... Ее избегали даже слишком подчеркнуто. Будучи под высочайшим покровительством, она, тем не менее, оказалась в полном одиночестве, и часто на балах у нее не было кавалеров. Те, кто решался ее пригласить, тут же брались на заметку..."1 - так вспоминала фрейлина русского императорского двора графини А. Толстой. Впрочем, мнение света не волновало пару уже после рождения 30 апреля 1872 г. первого ребенка, Георгия. Рядом с ними всегда были люди, ставшие поверенными их секретной связи. Неизменной спутницей Екатерины была Варвара Игнатьевна Шебеко, дочь камергера двора.

Обмен письмами - а только в Государственном архиве Российской Федерации хранится 3450 писем Александра II и 1458 писем Е.М. Долгоруковой друг другу - требовал участия третьих лиц. Для Александра таким человеком все 14 лет оставался генерал-адъютант Александр Михайлович Рылеев. Будучи комендантом Императорской главной квартиры, он контролировал все дворцовые подразделения, обеспечивающие охрану государя. В переписке любовников А.М. Рылеев фигурировал как "наш конфидент" и "Р".

Довольно быстро поверенной в делах пары стала и Мария Долгорукова (в первом замужестве Мещерская), младшая сестра Екатерины. Вместе с Вавой Шебеко она составляла "дамский комитет", игравший заметную роль в романе императора.

Страница метрической книги Исаакиевского собора с записью о крещении Бориса - сына Александра II.

Ангел Боби и Екатерина

27 апреля 1873 г. у пары рождается второй ребенок - дочь Ольга. 11 февраля 1876 г. - сын Борис, а 9 сентября 1878 г. - дочь Екатерина. Именно Борис и Екатерина были крещены под сводами Исаакиевского собора.

Бориса крестили 4 марта 1876 г. Восприемниками 3-недельного младенца стали генерал-адъютант, генерал-майор Александр Михайлович Рылеев и дочь статского советника и камергера двора его императорского величества Варвара Игнатьевна Шебеко. В графе о родителях ребенка сообщается следующее: "Звание, имя, отечество и фамилия матери не объявлены восприемниками, которые представили младенца для совершения над ним таинства св. крещения и св. миропомазания".

Письмо, составленное государем в этот день (четверг 4 марта) в 13.30, "после полудня", преисполнено радостными ожиданиями. "Твое чудесное письмо наполнило меня солнцем... Я чувствую, что наши мысли и молитвы должны быть одинаковы теперь, когда мы должны покрестить нашего дорогого малыша Боби. Молюсь о том, чтобы Господь сохранил его для нас, и чтобы он стал нашей отрадой и утешением. Надеюсь, что поездка в карете ему не повредит, и меня охватывает радость при мысли, что скоро я смогу его поцеловать и навестить, как только пообедаю со старшими у себя. Я хотел бы принять людей и закончить работу с бумагами. Погода, кажется, прекрасная. Я намереваюсь пойти пешком и присоединиться к тебе ближе к 3.30".

Через 26 дней, 30 марта, "ангел Боби" умер от воспаления легких и похоронен на Казанском кладбище в Царском Селе (г. Пушкин). Впоследствии над его могилой была построена часовня, разоренная после революции и воссозданная несколько лет назад.

Запись в метрической книге о крещении Екатерины.

29 ноября 1878 г. в Исаакиевском соборе крестили последнюю дочь Александра II Екатерину. Восприемниками родившейся 9 сентября в Крыму девочки указаны генерал-адъютант свиты его императорского величества Александр Михайлович Рылеев и княгиня Мария Михайловна Мещерская. Характерна следующая запись: "Звание, имя, отечество и фамилия родителей младенца не объявлены восприемниками, которые при первой возможности обязались доставить надлежащие сведения о них". В обоих случаях таинство крещения детей императора в Исаакиевском соборе совершали одни и те же клирики: священник Вениамин Тихомиров, дьякон Петр Казанский, псаломщик Андрей Кудрявцев.

Император Александр II с дочерью Екатериной. 1880 г.

P.S.

Всего полтора месяца земной жизни было отмерено маленькому Борису. Младшая же сестра его, Екатерина, прожила 81 год. Она скончалась 22 декабря 1959 г. в графстве Хэмпшир (Англия) в доме престарелых.

1. Головина В.Н. В царском кругу. Воспоминания фрейлин дома Романовых. 2016 г. С. 167.