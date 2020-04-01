Постановление губернатора Еврейской автономной области от 31 марта 2020 года № 74 "О введении дополнительных ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области"

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Еврейской автономной области от 31.03.2020 постановляю:

1. Прекратить с 20 часов 00 минут 31 марта 2020 года транспортное сообщение по автомобильным дорогам на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области, включая общественный транспорт и личные автомобили, грузовые перевозки.

Настоящий пункт не распространяется:

- на въезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области;

- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, осуществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- на перевозки твердых и жидких бытовых отходов, осуществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями специализированным автотранспортом;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства, осуществляющие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Еврейской автономной области и искусственных сооружений на них;

- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и иных федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственной власти Еврейской автономной области и местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Октябрьского муниципального района и муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области, областных государственных учреждений здравоохранения.

2. Управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области незамедлительно:

- принять меры по усилению медицинского кадрового состава областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Октябрьская центральная районная больница";

- обеспечить медицинский персонал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Октябрьская центральная районная больница" необходимым количеством средств индивидуальной защиты (противочумные костюмы, респираторы для защиты органов дыхания);

- совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области.

3. Гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области, не покидать место проживания (пребывания), за исключением:

- обращения за экстренной медицинской помощью;

- наличия прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту работы и обратно;

- похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи;

- выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома;

- выноса мусора.

4. Определить обязательную дистанцию между гражданами (социальное дистанцирование) 1,5 метра, в том числе в общественных местах.

5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, определенного в пункте 4 настоящего постановления, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6. Управлению по внутренней политике Еврейской автономной области, управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области организовать своевременное и полное информирование населения об эпидемической обстановке, проведении мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего распространения инфекции, мерах индивидуальной профилактики с учетом информации, предоставляемой Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







