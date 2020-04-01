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01.04.2020 04:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса

Текст: Юлия Гарднер

На территории Октябрьского района ЕАО объявлен карантин из-за трех случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вчера стало известно, что в селе Амурзет у семьи нашли COVID-19.

Поэтому теперь на территорию района запрещено въезжать автомобилям, в том числе автобусам и грузовикам. Исключение сделано для местных жителей а также для перевозки горюче-смазочных материалов, товаров первой необходимости, животных, семян, удобрений, почтовых грузов и так далее.

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"Жителям Октябрьского района не рекомендовано покидать место проживания за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, наличия прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы и обратно, похода в ближайший магазин, банк и салон сотовой связи, выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома и выноса мусора", - сообщает пресс-служба правительства области.

За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.

Справка "РГ"

По последним данным, в России выявлено 2337 инфицированных COVID-19, 17 из них скончались. В мире заболели более 800 тысяч человек, свыше 38 тысяч умерли.

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