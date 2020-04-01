Эксперты объяснили интерес россиян к социальным поправкам в Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал два исследования с разницей в неделю - и в том, и в другом опросе наши сограждане выбирали самые важные поправки, которые могут быть внесены в Конституцию. На первом месте у респондентов - социальные вопросы, в первую очередь гарантии доступности и качества медицинского обслуживания. Так, согласно последнему опросу, 95 % респондентов назвали гарантии доступной медицинской помощи самой важной поправкой. В топ вошли также темы об индексации пенсий, экологическом образовании, бережном отношении к животным и признании культуры России как уникального наследия народа.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заметил "РГ", что поправка об индексации пенсий предсказуемо оказалась среди фаворитов. По данным всех крупных социологических компаний, изучавших отношение к изменениям в Конституцию, ее всегда выделяет большинство. По мнению Костина, ожидаемым оказался и высокий уровень поддержки гарантий качества медпомощи. Акцент на социальный блок - базовый запрос от граждан государству. "Я связываю это с тем, о чем говорил президент в своем Послании Федеральному Собранию, о доступности и качестве медицины, о первичном звене здравоохранения. Очень острая проблема. Конечно, коронавирус тоже сейчас на слуху, это то зло, с которым врачи и медицинское сообщество, граждане столкнулись сейчас. Но есть огромное количество других проблем, пандемии приходят и уходят, а люди хотят, чтобы усилия государства были сконцентрированы на тех проблемах, которые постоянно их волнуют", - заметил глава ФоРГО.

Крайне важно, подчеркивает Константин Костин, что гарантии доступности медпомощи будут заложены в Конституции, особенно сейчас. "После окончания пандемии будет существенный экономический спад, но не финансировать эти направления будет невозможно, если это будет конституционная норма", - отметил он. "Крайне важно, чтобы изменения к лучшему происходили не когда-то потом, они происходили здесь и сейчас, чтобы вот это улучшение жизни люди чувствовали на себе", - подчеркнул он.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына разделяет схожую точку зрения. Как она заявила "РГ", тема здравоохранения была на первом плане и до ситуации с коронавирусом, но теперь произошла "мощная актуализация". "Каждый гражданин так или иначе находится в очень плотной информационной повестке, все озабочены вопросом доступности и качества медицины. И по широкому профилю проблем, и по той проблематике медицинской, которая сейчас в повестке", - сказала Кислицына.

Поправки о социальных обязательствах государства, медпомощи, защите трудовых прав важны не в отдаленной перспективе, а уже здесь и сейчас

То же самое касается обязательств государства по социальным выплатам и защите трудовых прав граждан. Все эти поправки актуальны не в отдаленной перспективе, а здесь и сейчас. Константин Костин также обратил внимание на популярность поправок о воспитании экологической культуры и о защите животных. По его мнению, ответственное отношение россиян к природе, среде обитания, использованию природных ресурсов говорит о высоком уровне развития гражданского общества и в целом самосознания, формировании ответственного отношения к животным - это показатель зрелости общества.