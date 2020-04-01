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01.04.2020 22:20
Рубрика: Власть

То, что важно

Эксперты объяснили интерес россиян к социальным поправкам в Конституции
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Россияне выделяют социальный блок поправок в Основной закон - это ожидаемо, темы поддержки населения были в приоритете с самого начала работы над изменениями в Конституцию. Кроме того, поправки о социальных гарантиях, защите трудовых прав, качественной и доступной медицине важны уже сейчас. Ведь речь идет о поддержке тех, кто нуждается в помощи, что особенно актуально на фоне пандемии и ситуации в мировой экономике. Такое мнение высказали в беседе с "Российской газетой" эксперты, комментируя недавний опрос ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал два исследования с разницей в неделю - и в том, и в другом опросе наши сограждане выбирали самые важные поправки, которые могут быть внесены в Конституцию. На первом месте у респондентов - социальные вопросы, в первую очередь гарантии доступности и качества медицинского обслуживания. Так, согласно последнему опросу, 95 % респондентов назвали гарантии доступной медицинской помощи самой важной поправкой. В топ вошли также темы об индексации пенсий, экологическом образовании, бережном отношении к животным и признании культуры России как уникального наследия народа.

Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заметил "РГ", что поправка об индексации пенсий предсказуемо оказалась среди фаворитов. По данным всех крупных социологических компаний, изучавших отношение к изменениям в Конституцию, ее всегда выделяет большинство. По мнению Костина, ожидаемым оказался и высокий уровень поддержки гарантий качества медпомощи. Акцент на социальный блок - базовый запрос от граждан государству. "Я связываю это с тем, о чем говорил президент в своем Послании Федеральному Собранию, о доступности и качестве медицины, о первичном звене здравоохранения. Очень острая проблема. Конечно, коронавирус тоже сейчас на слуху, это то зло, с которым врачи и медицинское сообщество, граждане столкнулись сейчас. Но есть огромное количество других проблем, пандемии приходят и уходят, а люди хотят, чтобы усилия государства были сконцентрированы на тех проблемах, которые постоянно их волнуют", - заметил глава ФоРГО.

Крайне важно, подчеркивает Константин Костин, что гарантии доступности медпомощи будут заложены в Конституции, особенно сейчас. "После окончания пандемии будет существенный экономический спад, но не финансировать эти направления будет невозможно, если это будет конституционная норма", - отметил он. "Крайне важно, чтобы изменения к лучшему происходили не когда-то потом, они происходили здесь и сейчас, чтобы вот это улучшение жизни люди чувствовали на себе", - подчеркнул он.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына разделяет схожую точку зрения. Как она заявила "РГ", тема здравоохранения была на первом плане и до ситуации с коронавирусом, но теперь произошла "мощная актуализация". "Каждый гражданин так или иначе находится в очень плотной информационной повестке, все озабочены вопросом доступности и качества медицины. И по широкому профилю проблем, и по той проблематике медицинской, которая сейчас в повестке", - сказала Кислицына.

Поправки о социальных обязательствах государства, медпомощи, защите трудовых прав важны не в отдаленной перспективе, а уже здесь и сейчас

То же самое касается обязательств государства по социальным выплатам и защите трудовых прав граждан. Все эти поправки актуальны не в отдаленной перспективе, а здесь и сейчас. Константин Костин также обратил внимание на популярность поправок о воспитании экологической культуры и о защите животных. По его мнению, ответственное отношение россиян к природе, среде обитания, использованию природных ресурсов говорит о высоком уровне развития гражданского общества и в целом самосознания, формировании ответственного отношения к животным - это показатель зрелости общества.

Власть Позиция Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Изменения в Конституцию РФ

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