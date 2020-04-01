Новости

В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц 18:16
ВОЗ, ВТО и ФАО предупредили об угрозе нехватки продовольствия в мире 18:05
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom 18:04
В трех больницах Петербурга выявлена коронавирусная инфекция 18:00
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы 17:59
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими 17:50
УЕФА объявил о переносе всех своих турниров на неопределенный срок 17:48
Регистрацию браков и разводов предлагается отложить до 1 июня 17:46
В садоводствах Ленобласти в середине апреля откроют медпункты 17:39
В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок 17:39
В Калмыкии хурул из-за коронавируса перенес молебны в онлайн 17:35
В Саратове изменят порядок выдачи пропусков из-за коронавируса 17:34
Холм в Британии оказался пирамидой неолита 17:28
Москалькова просит МИД РФ помочь застрявшим в аэропорту Бангкока россиянам 17:22
МИД: 25 тысяч россиян за рубежом захотели вернуться домой из-за COVID-19 17:20
В Липецке нашли мать найденного в мусорном баке младенца 17:12
Кадыров полностью закрыл границу Чечни из-за угрозы COVID-19 17:10
За 2 месяца количество аппаратов ИВЛ в медучреждениях увеличится на 8 тысяч 17:05
Минздрав: Коронавирус передается половым путем 17:04
Комплексы С-400 отразят условный авианалет на Калининградскую область 17:04
Уникальный советский минивэн "Лосенок" сняли на видео 17:01
В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина 16:57
На Урале периодику предложили отнести к товарам первой необходимости 16:56
"Орел и Решка" выйдет в новом формате - без ведущих 16:55
Курган временно прекратил автобусное сообщение с соседними регионами 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 18:04
Рубрика: Digital

Эксперты сомневаются в безопасности Zoom

Текст: Иван Черноусов
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса многие компании вынуждены переносить свои совещания в онлайн - и одним из самых популярных мессенджеров стал Zoom. Он бесплатный, удобный и кроссплатформенный. Но при доскональной проверке этого приложения у западных журналистов возник вопрос, "а так ли безопасен Zoom"?.

Фото: istock
Кибермошенники включили новый вирус в свой арсенал

Издание The Intercept опубликовало материал о том, что в видеозвонках Zoom не поддерживается end-to-end шифрованием несмотря на то, что в самой компании уверяют, что оно есть. Отсутствие данного вида шифрования потенциально опасно тем, что информация, которая хранится на серверах компании, при определенных обстоятельствах сможет стать достоянием общественности.

Несколько пользователей пожаловались на то, что после регистрации им стали доступны не только контакты из записной книжки, но и информация о совершенно незнакомых людях, чьи имена, фотографии, адреса e-mail вдруг стали видимыми.

В прошлом году Apple экстренно была вынуждена выпустить обновление программного обеспечения, которое удаляло уязвимый компонент в Zoom. "Уязвимым компонентом" выступал веб-сервер localhost, который оставался на компьютере даже после полного удаления приложения.

Фото: weerapatkiatdumrong / istock
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту

"У Zoom действительно есть проблемы, как и у любого софта, - отмечает руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. - Например, iOS-версия Zoom отправляла аналитические данные пользователей компании в Facebook, даже если они не были зарегистрированы в соцсети".

По словам эксперта, ничего особенно страшного в этом нет. Хотелось бы посоветовать не отказываться в текущих условиях от Zoom или любого другого подобного софта, а быть внимательнее: хакеры сейчас действительно создают поддельные домены "Zoom" и создают одноименные вредоносные исполняемые файлы.

Digital Интернет Распространение коронавируса COVID-19 Хакерские атаки

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Курс доллара превысил 79 рублей