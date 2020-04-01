"Эпидемия" Павла Костомарова отобрана в престижную программу в Каннах

В эти дни проходит рынок контента MIPTV Online+. Российские СМИ и представители кино и телеиндустрии по понятным причинам - не в Каннах, но когда заходят на сайт, представляют себя на Лазурном берегу.

И точно так же гордятся за своих соотечественников. Вот, например, российский сериал "Эпидемия" от PREMIER Studios вошел в престижную подборку Fresh TV Fiction. Ее готовит швейцарская исследовательская компания The WIT, которую возглавляет Вирджиния Мауслер, она же проводит презентации.

А еще Fresh TV не обошло своим вниманием проект "Нам нужно серьезно поговорить" от ТНТ с Юлией Ахмедовой. Как актуален сейчас этот проект про отношения между парами - чтобы те, кто остался дома не переругались. Кстати, первая презентация Fresh TV началась с кардинально новых программ. Например, немецкое шоу про карантин и самоизоляцию. В студии - два ведущих. На расстоянии два метра, как положено. Рядом с ними - манекены, вместо лиц у них - айпады. На айпадах - 7 селебретиз. Они - в трансляции из своих домов, где что только не делают. Занимаются йогой, мастерят, один поет в костюме зайчика... Как будто-бы их никто не видит. А видит их - вся страна.

Но вернемся к "Эпидемии". Поразительно, но этот сериал, основанный на книге Яны Вагнер "Вонгозеро" получился визионерским - появившись на платформе Premier в ноябре прошлого года, он буквально предсказал все, что случится в 2020 году. Вот почему компания The WIT, которая ежегодно отбирает самые яркие и оригинальные сериалы со всего света для эксклюзивной сессии Fresh TV на крупнейших международных рынках аудиовизуального контента MIPTV и MIPCOM в Каннах, не смогла обойти его своим вниманием. Сериал с участием Виктории Исаковой, Кирилла Кяро и Марьяны Спивак, снятый режиссёром Павлом Костомаровым стал единственным представителем России на FRESH TV FICTION.

"Работа Павла Костомарова - не про саму "Эпидемию", а про людей, и их выбор - сохранять в себе человеческое или нет. Сейчас у многих есть возможность еще раз взвесить свои приоритеты и ценности. Мне кажется, это главное в том, что происходит вокруг", - комментирует продюсер, один из руководителей PREMIER Studios Валерий Федорович.

"Швейцарская компания The Wit изучает контент по всему миру и отмечает только те проекты, которые вызвали большой отклик в обществе и активно обсуждались пользователями в социальных сетях. Сериал "Эпидемия", созданный задолго до пандемии коронавируса, очень точно предугадал контекст, в котором мы все оказались, хотя история, характеры и выбор, с которым сталкиваются герои, были актуальны и в момент выхода "Эпидемии" на экраны - просто сейчас они зазвучали еще острее для зрителей в любой стране мира. У проекта есть ключевые компоненты для покорения зарубежной аудитории: сценарий, который держит в напряжении, универсальные проблемы героев и точное понимание времени, в котором мы живём", - отмечает Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель MIPTV, MIPCOM, MIPJunior, MIPDoc, MIPFormats, MIPCancun, MIPChina в России, Украине и странах СНГ).

Кстати

Мировая премьера сериала "Эпидемия" состоялась 9 апреля 2019 года в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries во Франции - "Эпидемия" стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого престижного смотра, и об этом писала "РГ". Киноверсия "Эпидемии" была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Кроме того, сериал был отмечен специальным дипломом "За высочайшее достижение в жанровом кинематографе" на первом фестивале экранизаций "Читка" в Москве. В России сериал "Эпидемия" доступен эксклюзивно на платформе PREMIER с 14 ноября 2019 года