Hubble обнаружил недостающее звено в эволюции черных дыр

Американские астрономы с помощью телескопа Hubble смогли впервые получить доказательство существования черной дыры средней массы (intermediate-mass black holes, IMBH). Это долгожданное недостающее звено в эволюции объектов данного типа, сообщается на официальном сайте космической обсерватории.

При весе примерно в 50 тысяч масс Солнца открытая черная дыра значительно меньше сверхмассивных черных дыр (их размер составляет миллионы или даже миллиарды солнечных масс), которые расположены в центре больших галактик. Вместе с тем она больше черных дыр звездной массы, образованных в результате коллапса какого-либо светила.

- IMBH являются очень неуловимыми, поэтому важно тщательно обдумать и исключить альтернативные объяснения для каждого кандидата. Именно это позволил нам сделать Hubble, - отметил Дачен Лин, руководитель исследования из Университета Нью-Гэмпшира.

Еще в 2006 году космические рентгеновские телескопы Chandra и XMM-Newton обнаружили мощную вспышку излучения, однако на тот момент не был ясен ее источник. Одни астрономы предполагали, что он находится внутри нашей галактики, другие - что снаружи.

В новом исследовании рентгеновскую вспышку связали с гибелью одной из звезд - ее, по всей видимости, буквально разорвало на части при приближении к компактному объекту с мощным гравитационным полем, наподобие черной дыры. Примечательно, что источник рентгеновского излучения, названный 3XMM J215022.4-055108, не был расположен в центре галактики, где обычно находятся массивные черные дыры. Это вселяло надежду, что именно IMBH стала виновником гибели звезды.

Последующие наблюдения с помощью Hubble подтвердили, что рентгеновское излучение исходит не от изолированного источника в нашей галактике, а из отдаленного плотного звездного скопления на окраине другой галактики - как раз из того места, где астрономы ожидали найти IMBH.

Такие черные дыры очень сложно обнаружить, потому что они относительно небольшие и менее активные, чем сверхмассивные черные дыры. По сути единственным доступным на данный момент способом остается поимка IMBH на "месте преступления при убийстве звезды", что и удалось сделать ученым.

Теперь команда исследователей займется поиском ответов на другие вопросы: растут ли сверхмассивные черные дыры из IMBH, как формируются сами IMBH и так далее.