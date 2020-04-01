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01.04.2020 10:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Hubble обнаружил недостающее звено в эволюции черных дыр

Текст: Алексей Иванов
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Американские астрономы с помощью телескопа Hubble смогли впервые получить доказательство существования черной дыры средней массы (intermediate-mass black holes, IMBH). Это долгожданное недостающее звено в эволюции объектов данного типа, сообщается на официальном сайте космической обсерватории.

При весе примерно в 50 тысяч масс Солнца открытая черная дыра значительно меньше сверхмассивных черных дыр (их размер составляет миллионы или даже миллиарды солнечных масс), которые расположены в центре больших галактик. Вместе с тем она больше черных дыр звездной массы, образованных в результате коллапса какого-либо светила.

Фото: ESA / Hubble & NASA
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- IMBH являются очень неуловимыми, поэтому важно тщательно обдумать и исключить альтернативные объяснения для каждого кандидата. Именно это позволил нам сделать Hubble, - отметил Дачен Лин, руководитель исследования из Университета Нью-Гэмпшира.

Еще в 2006 году космические рентгеновские телескопы Chandra и XMM-Newton обнаружили мощную вспышку излучения, однако на тот момент не был ясен ее источник. Одни астрономы предполагали, что он находится внутри нашей галактики, другие - что снаружи.

В новом исследовании рентгеновскую вспышку связали с гибелью одной из звезд - ее, по всей видимости, буквально разорвало на части при приближении к компактному объекту с мощным гравитационным полем, наподобие черной дыры. Примечательно, что источник рентгеновского излучения, названный 3XMM J215022.4-055108, не был расположен в центре галактики, где обычно находятся массивные черные дыры. Это вселяло надежду, что именно IMBH стала виновником гибели звезды.

Фото: Kindai University
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Последующие наблюдения с помощью Hubble подтвердили, что рентгеновское излучение исходит не от изолированного источника в нашей галактике, а из отдаленного плотного звездного скопления на окраине другой галактики - как раз из того места, где астрономы ожидали найти IMBH.

Такие черные дыры очень сложно обнаружить, потому что они относительно небольшие и менее активные, чем сверхмассивные черные дыры. По сути единственным доступным на данный момент способом остается поимка IMBH на "месте преступления при убийстве звезды", что и удалось сделать ученым.

Теперь команда исследователей займется поиском ответов на другие вопросы: растут ли сверхмассивные черные дыры из IMBH, как формируются сами IMBH и так далее.

Общество Наука Общество Космос Исследование черных дыр Телескоп "Хаббл"

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