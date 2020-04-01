Голикова: Российский тест на COVID-19 могут зарегистрировать до 15 апреля

"В настоящее время в Государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин", - рассказала Голикова. "Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы 10-15 апреля текущего года", - добавила она.

Она также сообщила, что тот же научный центр разработал прототипы вакцин от коронавируса. "Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая", - заявила вице-премьер.

Доклинические исследования вакцины, по ее словам, будут проведены до 22 июня. Затем начнутся клинические тестирования на 60 добровольцах. "Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы и поддержать наших ученых, и как можно быстрее, насколько это позволяют процессы, сделать соответствующие вакцины", - подчеркнула Голикова.

Она добавила, что разработки идут не только в "Векторе", но и в учреждениях Федерального медико-биологического агентства, Российской академии наук, МГУ им. Ломоносова.