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01.04.2020 20:00
Рубрика: Происшествия

Пожар после взятки

Хозяину "Зимней вишни" предъявили обвинение
Текст: Наталья Козлова, Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
В среду собственнику печально известной "Зимней вишни" Следственный комитет предъявил обвинение. Задержка была вызвана карантином.

Напомним, Вячеслава Вишневского экстрадировали на родину на прошлой неделе. Чем была вызвана задержка предъявления обвинения? Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко:

Собственник "Зимней вишни" выплатит семьям погибших 118 млн рублей

- С учетом требований минздрава и Роспотребнадзора Вишневский был обследован, и у него взят тест на наличие коронавируса. После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение.

По словам Петренко, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку 7 миллионов рублей начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой и другим ее соучастникам. Это позволило ему сделать реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, и систему пожаротушения не сделали. Все это, по мнению СК, фактически предопределило трагедию, которая унесла жизни 60 человек.

Фото: РИА Новости
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После пожара Вишневский сбежал и был объявлен в розыск. Петренко рассказала, что Вишневский продолжил свой бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве центра, приобрел дорогое имущество.

Вишневский стал пятнадцатым обвиняемым по делу "Зимней вишни". Дела остальных 14 продолжают рассматриваться. А дело Комковой, ее сына Эдуарда, ее бывшей подчиненной Светланы Шенгерей и директора реконструировавшей здание стройфирмы Никиты Чередниченко райсуд начал рассматривать в марте 2020-го.

Комкова, которой предъявили превышение должностных полномочий, получение взятки и отмывание денег, заявила, что не понимает обвинений.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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