Хозяину "Зимней вишни" предъявили обвинение

Напомним, Вячеслава Вишневского экстрадировали на родину на прошлой неделе. Чем была вызвана задержка предъявления обвинения? Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко:

- С учетом требований минздрава и Роспотребнадзора Вишневский был обследован, и у него взят тест на наличие коронавируса. После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение.

По словам Петренко, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку 7 миллионов рублей начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой и другим ее соучастникам. Это позволило ему сделать реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, и систему пожаротушения не сделали. Все это, по мнению СК, фактически предопределило трагедию, которая унесла жизни 60 человек.

После пожара Вишневский сбежал и был объявлен в розыск. Петренко рассказала, что Вишневский продолжил свой бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве центра, приобрел дорогое имущество.

Вишневский стал пятнадцатым обвиняемым по делу "Зимней вишни". Дела остальных 14 продолжают рассматриваться. А дело Комковой, ее сына Эдуарда, ее бывшей подчиненной Светланы Шенгерей и директора реконструировавшей здание стройфирмы Никиты Чередниченко райсуд начал рассматривать в марте 2020-го.

Комкова, которой предъявили превышение должностных полномочий, получение взятки и отмывание денег, заявила, что не понимает обвинений.