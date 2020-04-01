Япония ужесточила режим въезда в страну из-за коронавируса

Япония расширила перечень государств, в отношении которых введен запрет на въезд в страну на фоне распространения коронавируса в мире.

Ограничительные меры начнут действовать с 3 апреля в отношении граждан 73 государств и территорий, а также посетивших их иностранцев, передает агентство Jiji. В ранее существующий перечень были добавлены США, Великобритания, Китай, Южная Корея, а также страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Европы. Местные власти опасаются взрывного увеличения количества случаев заражения.

В Японии продолжает быстрыми темпами распространяться коронавирус COVID-19. По последним данным, число инфицированных на японской территории превысило 3 тысячи человек. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Токио, где только за сегодняшний день было обнаружено 66 новых человек с положительными пробами на инфекцию. Примечательно, что пути заражения 38 пациентов установить так и не удалось. В общей сложности в столичном мегаполисе насчитывается 587 заболевших. Не исключено, что в ближайшие дни в городе будет введен режим ЧС.