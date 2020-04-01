Катафалк по-вазовски: неизвестный универсал Lada "Марина"

В Сети вспомнили о странном универсале на базе ВАЗ-2110. Нереализованный проект от АвтоВАЗа под названием Lada "Марина" создан в единственном экземпляре, сообщает портал wroom.

Универсал разработан тольяттинской инженерной компанией в далёком 2003 году. Машина построена на шасси ВАЗ-2110 и по конструкции отличается от модели-донора кузовом.

Lada "Марина" получила переднюю часть кузова с оригинальным бампером и решёткой радиатора со встроенными противотуманными фарами. Задняя часть абсолютно новая с запасным колесом на пятой двери. Сбоку установлены защитные молдинги и пороги, на крыше также встроены рейлинги и спойлер.

Вместе с этим Lada "Марина" сочетает элементы одновременно универсала и минивэна. Автомобиль вышел просторным и имеет следующие габаритные размеры: колесная база увеличена до 2,8 метра, а высота до 1,8 метра. Дорожный просвет составляет 180 мм.

Под капотом универсала располагается 16-клапанный бензиновый двигатель ВАЗ-2112 объемом 1,5 литра и с увеличенной до 100 л.с. мощностью. Мотор агрегатируется пятиступенчатой "механикой" с главной парой 3,9 и самоблокирующимся дифференциалом. Рулевое колесо оснащено гидроусилителем немецкой фирмы ZF.

В своё время модель даже проходила заводские испытания, но до серийного производства дело так и не дошло. Ведь у АвтоВАЗа уже был свой собственный универсал ВАЗ-2111. В результате выпущенная в единственном экземпляре Lada "Марина" была перепродана за 700 000 рублей.