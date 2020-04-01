Коронавирус в США опустошил стратегический запас защитных средств

Запасы медицинского оборудования, находящегося в ведении правительства США, с каждым днем пустеют. Пандемия коронавируса в стране почти исчерпала резерв средств личной защиты. Об этом со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности сообщает Reuters.

"Речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах. Региональные власти обратились к федеральному правительству с просьбой выслать им большое количество необходимого оборудования и средств, чтобы помочь больницам справиться с наплывом людей, зараженных COVID-19", - пишет агентство.

Сейчас Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пытается найти необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей. В основном рассматриваются поставщики в Китае и Малайзии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 188 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тысячи человек.