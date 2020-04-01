Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях

О стремительном распространении вируса по территории США высказался президент страны. На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.

"Они будут очень тяжелыми и болезненными, но после, говорят эксперты, мы увидим свет в конце тоннеля", - американского лидера цитирует РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заражены уже свыше 184 тысяч человек, от осложнений, вызванных болезнью, скончались 3 721 человек.

"Только за сутки коронавирус унес жизни 700 американцев", - цифры приводит ТАСС, ссылаясь на американскую телекомпанию CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

На сегодняшний день в США уже погибло больше людей, чем в Китае, где число жертв, согласно данным того же университета, составило 3 309 человек. Добавим, что во всем мире коронавирусом заражены уже свыше 760 тысяч человек.