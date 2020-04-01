Постановление правительства Ленинградской области от 1 апреля 2020 года № 167 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206" изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

"3. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах муниципального района (городского округа), за исключением лиц, относящихся к категориям работников, указанным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206. При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом и т.д.)

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, должны находиться в границах городского округа, сельского (городского) поселения по месту временного проживания.

Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в населенном пункте Ленинградской области ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту работы, командирования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих режима самоизоляции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах.

Рекомендовать медицинским организациям Ленинградской области выдавать больничный лист указанным категориям граждан.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 2 апреля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







