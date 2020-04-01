Постановление правительства Ленинградской области от 1 апреля 2020 года № 167 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206"

Новости

Операторы связи до 1 июля сохранят доступ в интернет тем, кто его не оплатил 21:14
Рецепты на лекарства предложили выписывать на портале госуслуг 21:12
Путин отметил необходимость покрыть расходы учреждений культуры 21:05
В Москве прокуратура нашла магазины без антивирусной разметки 21:03
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом 20:56
В России испытывают больше 20 новых лекарств от коронавируса 20:55
Почти 1000 находящихся за рубежом россиян получат финансовую помощь 20:47
Путин подписал закон о тюремном сроке до 5 лет за фейки 20:42
Абрамченко заявила о стабильности на продовольственном рынке страны 20:38
В Техасе сгорела фура с грузом туалетной бумаги 20:35
Россиян 1 апреля вывозят из зарубежных стран шестью рейсами 20:07
Subaru останавливает заводы в Японии 19:49
В Элисте обнаружены питейные заведения, работавшие во время режима ЧС 19:47
В кабмине предлагают продлить меры социального дистанцирования в регионах 19:38
94-летняя кубинка выздоровела от коронавируса 19:33
Путин и Эрдоган обсудили меры по борьбе с коронавирусом 19:20
Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ 18:57
Футбольный клуб "Крылья Советов" может быть ликвидирован 18:56
Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине 18:55
РЖД отменяет сбор за возврат неиспользованных билетов 18:52
Поезд из Уханя привезет в Европу маски транзитом через Россию 18:48
На Кубани инфекционисты и медсестры получат надбавки к зарплате 18:46
В Сочи спасатели присоединились к челленджу по коронавирусу 18:25
Четверых нижегородцев задержали по подозрению в убийстве из-за долга 18:22
В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 1 апреля 2020 года № 167 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 1 апреля 2020 г.
Вступает в силу 2 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206" изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

"3. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах муниципального района (городского округа), за исключением лиц, относящихся к категориям работников, указанным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206. При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом и т.д.)

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, должны находиться в границах городского округа, сельского (городского) поселения по месту временного проживания.

Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в населенном пункте Ленинградской области ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту работы, командирования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих режима самоизоляции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах.

Рекомендовать медицинским организациям Ленинградской области выдавать больничный лист указанным категориям граждан.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 2 апреля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией