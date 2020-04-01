МИД: 25 тысяч россиян за рубежом захотели вернуться домой из-за COVID-19

В Москве подсчитали, сколько наших соотечественников за рубежом изъявили желание вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса и мерами по карантину и закрытию границ, которые принимают сейчас национальные правительства. По данным директора консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина, это примерно 25 тысяч россиян.

Дипломат, которого цитирует ТАСС, озвучил такие цифры, выступая в Совете Федерации, на заседании комитета по международным делам. Напомним, что за последние две недели около 150 тысяч соотечественников вернулись из более чем сорока стран мира - Европы, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Соединенных Штатов. В настоящее время, в соответствии с последними постановлениями правительства, пропускная способность столичного аэропорта Шереметьево в рамках эвакуации ограничивается 500 пассажирами в сутки.