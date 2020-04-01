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01.04.2020 20:50
Рубрика: Экономика

Минфин разъяснил новый налог с процентов по вкладам

Текст: Игорь Зубков
Согласно новому закону, налогом на доходы физлиц будут облагаться не все проценты по вкладам, суммарно превышающим 1 млн рублей, а лишь доход за вычетом так называемого необлагаемого процентного дохода.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Размер этого необлагаемого дохода зависит от ключевой ставки по состоянию на 1 января соответствующего года (6,25%, если бы налог рассчитывался за 2020 год), он представляет собой средний процентный доход за год по вкладу в размере 1 млн рублей. В текущих условиях необлагаемый доход составил бы около 60 тысяч рублей, разъясняет Минфин.

Пример расчета налога на рублевые вклады

Предположим, у физического лица в течение 2021 года было три годовых депозита в трех банках:

Фото: iStock
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Банк 1: 500 тысяч рублей под 4,5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита - 1 декабря 2021 года;

Банк 2: 1 миллион рублей под 5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита - 31 декабря 2021 года;

Банк 3: 500 тысяч рублей под 4%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита - 1 декабря 2022 года.

В Банке 1 физическое лицо 1 декабря 2021 года получило проценты на 22,5 тысяч рублей, в Банке 2 - 31 декабря 2021 года в размере 50 тысяч рублей, а в Банке 3 процентных доходов в 2021 году не было, так как депозит заканчивается в 2022 году.

Таким образом, совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физическому лицу в 2021 году, составит 72,5 тысячи рублей.

Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляет 6%, тогда необлагаемый процентный доход физического лица в 2021 году составит 60 тысяч рублей.

В результате для такого физического лица сумма налога к уплате составит: (72 500 р. - 60 000 р.) х 13% = 1 625 р.

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Доход по низкопроцентным счетам - не учитывается

При расчете процентного дохода не будет учитываться доход по рублевым счетам, открытым менее чем под 1%. Таким образом, из расчета полностью исключены зарплатные счета, ставка по которым не превышает 1%. Доход по таким низкопроцентным счетам налогом облагаться не будет, подчеркивает Минфин.

Курсовая разница налогообложению не подлежит

Также не подлежит налогообложению доход от курсовой разницы по вкладам в иностранной валюте. Если на начало года рублевая стоимость долларового вклада составляла бы 2 млн руб., а на конец года из-за ослабления национальной валюты - 2,5 млн руб., с дохода от курсовой разницы в размере 0,5 млн руб. налог платить не пришлось бы.

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Проценты по валютным вкладам для расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения дохода.

Когда начнет действовать налог

Впервые налог придется заплатить за 2021 год - налоговые уведомления придут в 2022 году, заплатить нужно будет до 1 декабря. "Подчеркиваем, что данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году", - разъясняет Минфин.

Как платить налог

Рассчитывать налог будут органы Федеральной налоговой службы на основе сведений банков. Вкладчики получат налоговые уведомления после окончания календарного года, в котором получены процентные доходы. Подавать налоговые декларации в связи с получение процентных доходов по вкладам не потребуется.

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