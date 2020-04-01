Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Глава государства подписал закон о введении налогообложения процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.

Об этой мере Владимир Путин ранее заявил в телеобращении к россиянам. Он предложил обложить подоходным налогом (13%) доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей. "Для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что речь не о 13% с самой суммы вклада, а только с процентов, получаемых с таких вложений.

Налоги будут начисляться не с первого рубля, а предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень существенный налоговый вычет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по вкладам превышают сумму в 60 тыс. рублей. Он начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Премьер также подчеркивал, что проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

Гражданам не потребуется декларировать доходы при введении данного налога, рассказали в Минфине.

Согласно законопроекту, при определении налоговой базы будет сделан ряд исключений. Не будут учитывать доходы в виде процентов, полученных по вкладам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

В Госдуме, в свою очередь, поясняли, что попытка уйти от налога, переложив средства с рублевых вкладов на валютные или наоборот, не будет иметь никакого смысла. То же самое - если разложить деньги по разным банкам.

Отметим, что собранные налоги пойдут на социальные цели: президент заявлял, что дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены таким образом, направятся на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

В подписанных изменениях в Налоговый кодекс есть и другие нормы. Одна из них дает кабмину право предоставлять в 2020 году отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Еще одна поправка снижает на постоянной основе вдвое - до 15% страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса.