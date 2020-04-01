Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

В Италии определили возможную причину высокой смертности от коронавируса. По мнению экспертов минздрава, ей могла стать аномально теплая зима, которая избавила страну от традиционно тяжелой эпидемии гриппа. Легко перенеся зимний период, пожилые жители страны столкнулись с большими проблемами при вспышке коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на журнал Итальянской ассоциации эпидемиологов, в ноябре-январе в стране зафиксирована смертность на 3-6% ниже обычного в зависимости от регионов. Меньше умирали на севере Италии, где впоследствии оказалось больше жертв COVID-19.

Как известно, Италия занимает первое место в Европе и второе в мире (после США) по распространению коронавируса. От этой болезни погибли уже 13 155 жителей страны. Всего на данный момент зафиксировано более 110 случаев заражения.