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01.04.2020 17:04
Рубрика: Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

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По совам Пушкаря, опасны любые контакты, не зря же медики рекомендуют людям держаться друг от друга на расстоянии. Главный путь распространения вируса - воздушно-капельным путем. То есть он может попадать на кожу, если рядом кто-то кашляет и чихает. Также вирус передается через предметы, на которых способен жить до нескольких суток. Например, на бумаге вирус живет до трех суток, а на пластиковых банковских картах - до девяти суток. На медицинских масках способен сохраняться до недели.

Опасный для человека вид коронавируса не поражает домашних животных. Также и от них нельзя заразиться коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Животные заражаются другими видами коронавируса, которые не опасны для человека.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в метр и не трогать лицо руками.

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