Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

По совам Пушкаря, опасны любые контакты, не зря же медики рекомендуют людям держаться друг от друга на расстоянии. Главный путь распространения вируса - воздушно-капельным путем. То есть он может попадать на кожу, если рядом кто-то кашляет и чихает. Также вирус передается через предметы, на которых способен жить до нескольких суток. Например, на бумаге вирус живет до трех суток, а на пластиковых банковских картах - до девяти суток. На медицинских масках способен сохраняться до недели.

Опасный для человека вид коронавируса не поражает домашних животных. Также и от них нельзя заразиться коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Животные заражаются другими видами коронавируса, которые не опасны для человека.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в метр и не трогать лицо руками.