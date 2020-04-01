Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Исключение делается только для тех, кто передвигается в такси. Понятно, что там при всем желании водитель и пассажиры не смогут находиться в метре друг от друга.

Помимо этого, руководителям регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию. В постановлении отмечается, что москвичи, прибывшие из-за границы, могут быть изолированы в домашних условиях. А вот жители других регионов, которые оказались в столице, прилетев из-за рубежа, должны быть помещены для наблюдения в медучреждение.

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны, но сделать тест на коронавирус. Транспортировать прибывших до места изоляции нужно так, чтобы минимизировать риск возможного заражения COVID-19 для окружающих.

Главы регионов должны обеспечить контроль соблюдения режима изоляции в домашних условиях в течение 14 дней за прибывшими из-за границы.