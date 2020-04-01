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01.04.2020 17:38
Рубрика: Власть

Мишустин: Малый и средний бизнес получит 150 млрд рублей на поддержку занятости

Текст: Галина Мисливская
Правительство выделит предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты и займы в размере 150 млрд рублей на поддержку занятости. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Мишустин назвал сохранение рабочих мест одним из приоритетов кабмина в борьбе с экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции.

"Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ, - сказал премьер. - Предлагаемый объем поддержки - 150 млрд рублей".

Фото: iStock
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Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Он выразил уверенность, что удаленный формат работы не отразится на качестве их совместной деятельности.

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