Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Жителей столицы, нарушающих режим самоизоляции, будут штрафовать. Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений приняли депутаты Мосгордумы на внеочередном заседании.

Режим домашней изоляции с 30 марта распространяется на всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Покидать свою квартиру можно лишь в крайних случаях. Например, если нужно на работу, в магазин, аптеку или по другим неотложным делам. За нарушение самоизоляции жителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Повторное нарушение оценено депутатами в пять тысяч рублей. Столько же предлагается взимать за выезд в город на автомобиле.

"Мы знаем, что никаких ограничений поездок на личном и служебном автотранспорте, а также на въезд и выезд из Москвы нет, пояснил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. - Однако есть и другие случаи. Представьте: человек, который является носителем коронавируса и находится на домашнем лечении, нарушил режим, сел в машину и поехал совершать контакты по всему городу. Такой человек должен быть выявлен, остановлен и отправлен в больницу. Его автомобиль после этого нужно обработать и поместить на стоянку на то время, пока он находится в больнице".

Также законом вводится административная ответственность для должностных и юридических лиц, если они не приостановили проведение мероприятий с очным присутствием граждан. И если продолжают работать объекты розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказываются услуги с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий). Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 40 тысяч рублей, а юридические - от 200 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Новые штрафы вступят в силу сразу после подписания принятого документа мэром Москвы Сергеем Собяниным и официальной публикации закона.