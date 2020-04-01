Не первоапрельская шутка: АвтоВАЗ поднял цены на все Lada

С сегодняшнего дня АвтоВАЗ выставил новые прайс-листы на весь модельный ряд. Автомобили подорожали лишь на 1,1%, в денежном выражении это в среднем 5-10 тысяч рублей.

Теперь розничные цены основных моделей Lada выглядят следующим образом:

Lada Granta Sedan - от 460 900 рублей;

Lada Vesta Sedan - от 636 900 рублей;

Lada Xray - от 626 900 рублей;

Lada Largus - от 622 900 рублей;

Lada 4x4 - от 559 900 рублей.

Причина корректировки цен до сих пор не сообщается. Предположительно, это запланированная мера. Не исключается также версия с ослаблением рубля и вариант с повышенным спросом на отечественные автомобили.

Напомним, последний раз Волжский автогигант повышал цены 1 января текущего года. В том же месяце было продано 21 790 машин (+1,2%), а в феврале уже отгружено 25 002 автомобилей. В 2019 году Lada дорожали трижды. При этом по итогам прошлого года АвтоВАЗ реализовал 362 356 машин (+1%).