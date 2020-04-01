Распоряжение губернатора Омской области от 31 марта 2020 года № 33-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "в соответствии с" дополнить словами "Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",".

2. В пункте 5:

-в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;

-дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) воздержаться от посещения религиозных объектов.";

3.Дополнить пунктом 5.1.1 следующего содержания:

"5.1.1. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4) граждан с 1 апреля 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Омской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта, не распространяется на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта, также не распространяется на:

- руководителей и сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления расположенных на территории Омской области, обеспечивающих функционирование указанных органов (при наличии удостоверения (иного документа), подтверждающего выполнение служебных (трудовых) обязанностей в соответствующем органе);

-руководителей и сотрудников организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории Омской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, настоящим распоряжением, имеющих документы (в том числе удостоверения, справки), подтверждающие необходимость выполнения работником соответствующих трудовых функций;

- граждан, определенных решением Штаба.".

4. В пункте 11:

1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;

2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) разработку и утверждение временного порядка организации работы (регламента работы) государственных учреждений здравоохранения Омской области в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период действия режима повышенной готовности.".

5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления Омской области, организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность на территории Омской области, временно приостановить на период режима повышенной готовности проведение на территории Омской области:

1) деловых, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

2) досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

3) работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий.".

6. Пункт 12.1.1 изложить в следующей редакции:

"12.1.1. Временно приостановить:

1) с 28 марта по 5 апреля 2020 года деятельность:

- фитнес-клубов и тренажерных залов, компьютерных клубов, саун, бассейнов, аквапарков, парикмахерских, салонов красоты, спа-центров, массажных кабинетов и других аналогичных объектов;

- торговых центров (комплексов), за исключением находящихся на их территориях аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, в которых реализуются продовольственные товары;

- объектов розничной торговли, не расположенных на территории торговых центров (комплексов), за исключением объектов розничной торговли, в которых реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

Требования в отношении объектов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, не распространяются на специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

2) с 28 марта по 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

3) с 31 марта по 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, отелях и иных средствах размещения, расположенных на территории Омской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в средствах размещения, предусмотренных подпунктами 2, 3 настоящего пункта:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

4) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.".

7. Дополнить пунктом 12.1.3 следующего содержания:

"12.1.3. Со 2 апреля 2020 года до окончания режима повышенной готовности:

1) приостановить очный прием заявителей в казенных учреждениях Омской области - центрах занятости населения (далее - центры занятости);

2) обеспечить предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения преимущественно в электронном виде, в том числе с использованием возможностей Интерактивного портала государственной службы занятости населения Омской области (www.omskzan.ru);

3) в исключительных случаях прием в центрах занятости проводить по предварительной записи с соблюдением мер защиты от возможного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая меры по ограничению нахождения получателей государственных услуг в зоне ожидания центра занятости.".

8. Пункт 12.2.1 изложить в следующей редакции:

"12.2.1. Министерству труда и социального развития Омской области:

1) обеспечить предоставление мер социальной поддержки до 1 октября 2020 года гражданам, проживающим на территории Омской области, получающим с определенной периодичностью меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, требующим документального подтверждения, в автоматическом режиме без предъявления гражданами подтверждающих документов;

2) со 2 апреля 2020 года до окончания режима повышенной готовности приостановить действие электронных транспортных карт, выданных в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п "О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области", с сохранением неиспользованных поездок и их переносом на последующие периоды в течение календарного года;

3) организовать на период действия на территории Омской области режима повышенной готовности бесплатное предоставление социальных услуг по покупке продуктов питания и лекарственных препаратов за счет средств получателя социальных услуг и доставке их на дом.".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







