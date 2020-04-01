Операторы связи до 1 июля сохранят доступ в интернет тем, кто его не оплатил

Пять крупнейших операторов связи с 1 апреля по 1 июля сохранят доступ к социально значимым сайтам для тех абонентов, которые по каким-то причинам не смогли оплатить домашний интернет, рассказал глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Он отметил, что в нынешней ситуации наличие доступа к интернету для людей, которые вынуждены длительное время проводить дома, является одной из базовых потребностей.

"Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70 процентов домохозяйств, поддержали инициативу: в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет, и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально значимых сайтов", - заявил он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров в формате телеконференции.

Пилот стартовал с 1 апреля и закончится, по планам, 1 июля. Министр выразил надежду, что другие интернет-провайдеры подключатся к этой инициативе. "Операторам нужно небольшое время, чтобы перенастроить свои технические сети, но уже с сегодняшнего дня, если у абонента нет денег на счету, операторы обеспечивают непрерывное оказание услуги. И это очень важно", - сказал Максут Шадаев.

Говоря о формировании списка сайтов для бесплатного доступа, он отметил, что главным критерием была их востребованность. На основе открытых данных о посещаемости и популярности был составлен перечень из 370 сайтов и сервисов по 18 категориям, это в основном российские ресурсы. Среди них - сайты госорганов и госуслуг, социальные сети, почтовые сервисы, мессенджеры, новостные сайты, онлайн-медиа, ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта и науки. Также в списке - крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы, услуги по доставке, банковские и финансовые ресурсы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры.

Министр отметил, что этот перечень открытый и он будет пополняться.