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01.04.2020 10:18
Рубрика: Экономика

"Почта России" доставит все пенсии и пособия на дом

Текст: Юлия Кривошапко
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лишь 8% получающих пенсии клиентов "Почты России" до сих пор лично приходят за выплатами в отделения, но в апреле идти на почту не придется - почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители регионов могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами "Почты России", например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Экономика Пенсии и пособия Компании Связь Почта России Распространение коронавируса COVID-19

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