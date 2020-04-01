"Почта России" доставит все пенсии и пособия на дом

Лишь 8% получающих пенсии клиентов "Почты России" до сих пор лично приходят за выплатами в отделения, но в апреле идти на почту не придется - почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители регионов могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами "Почты России", например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.