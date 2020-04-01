Почти 1000 находящихся за рубежом россиян получат финансовую помощь

Более 900 граждан России, находящихся за рубежом, получат финансовую помощь. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.

На фоне распространения коронавируса по всему миру российские власти с помощью электронных сервисов, в том числе портала госуслуг, собирали информацию о гражданах страны, желающих вернуться на родину и тех, кто по каким-то причинам не может покинуть место своего пребывания и нуждается в поддержке. "Мы разослали всем гражданам, которые находятся за пределами страны, СМС и попросили, если им нужна экстренная помощь, им негде жить, им нужна какая-то поддержка финансовая, заполнить форму на этом портале", - рассказал глава минкомсвязи.

- На текущий момент у нас 900 человек, которые пребывают за границей, заполнили эту форму, и правительство дало поручение об организации им финансовой помощи оперативно, - сообщил он.