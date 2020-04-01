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01.04.2020 16:44
Рубрика: Власть

Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Текст: Татьяна Замахина
В думском Комитете по финрынку рассказали о дополнительных гарантиях, которые дадут получателям кредитных каникул. Они будут распространяться на период и после их окончания.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Напомним, что ранее Госдума приняла закон, согласно которому пострадавшие от пандемии коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели, а также малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Льготу можно будет получить на полгода, если доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом за прошлым год.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Депутаты перед окончательным принятием внесли ряд дополнений, о которых сообщил глава профильного комитета Анатолий Аксаков.

Одна из важных дополнительных поправок - об ограничении процентов по потребительским кредитам в льготный период.

Парламентарий пояснил, что проценты по таким займам значительно больше, чем по ипотечным. В связи с этим профильный комитет предложил установить ограничение по начислению этих процентов - это две трети от среднерыночного значения полной стоимости кредита. Это значение рассчитывает Центробанк, добавил парламентарий. "Таким образом, будут начисляться меньше проценты в каникулярный период и, соответственно, нашим заемщикам будет возможность платить меньше и после того, как они обслужат кредит и дальше уже будут выполнять обязательства по начисленным процентам за каникулярный период", - пояснил Аксаков.

Также депутаты прописали, что все обеспечительные меры, гарантии, поручительства продолжат действовать, в том числе после окончания каникулярного периода, отметил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума

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