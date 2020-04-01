Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение до 11 мая

Правительство Чехии приняло решение продлить до 11 мая режим чрезвычайного положения, введенный в стране 12 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции 1 апреля министр здравоохранения страны Адам Войтех.

В настоящее время особый режим действует до 11 апреля. Будет ли он продлен - зависит от голосования депутатов парламента, которые намерены провести заседание 7 апреля.

Со 2 апреля в Чехии будут открыты магазины бытовых товаров, но с условием, что они станут продавать маски, респираторы и средства дезинфекции. Таким образом власти хотят снизить нагрузку на аптеки.

По информации минздрава Чехии, в настоящий момент в стране больны коронавирусом 3 508 человек, из них 70 - в тяжелом состоянии. 39 заболевших скончались, 61 - выздоровели.