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01.04.2020 21:42
Рубрика: В мире

Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение до 11 мая

Текст: Константин Волков

Правительство Чехии приняло решение продлить до 11 мая режим чрезвычайного положения, введенный в стране 12 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции 1 апреля министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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В настоящее время особый режим действует до 11 апреля. Будет ли он продлен - зависит от голосования депутатов парламента, которые намерены провести заседание 7 апреля.

Со 2 апреля в Чехии будут открыты магазины бытовых товаров, но с условием, что они станут продавать маски, респираторы и средства дезинфекции. Таким образом власти хотят снизить нагрузку на аптеки.

По информации минздрава Чехии, в настоящий момент в стране больны коронавирусом 3 508 человек, из них 70 - в тяжелом состоянии. 39 заболевших скончались, 61 - выздоровели.

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