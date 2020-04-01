Путин назвал снижение цен на нефть серьезным вызовом для страны

- Для нашей экономики - да, действительно, это очень серьезный вызов, - сказал он, реагируя на выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с прежним кризисом, в 2008-2009 годах, Путин отметил, что она имеет свою специфику.

- Тем не менее у нас есть опыт, - добавил президент.

По его оценке, Россия вместе с основными производителями и потребителями нефти должна выработать решения, которые смягчат ситуацию на рынке этого сырья.

Падение цен на нефть "всех беспокоит", констатировал российский лидер.

- Должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно, - сказал он.

Как заявил в своем выступлении Кудрин, снижение ВВП РФ может составить в 2020 году 3-5%, и ситуация, по его словам, при неблагоприятном развитии событий может быть схожей с 2009 годом, когда экономика упала почти на 8%.