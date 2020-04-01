Путин подписал закон о тюремном сроке до 5 лет за фейки

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие наказание вплоть до лишения свободы на пять лет за распространение заведомо ложной информации, повлекшей тяжкие последствия. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что закон во вторник был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Согласно документу, за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо назначаются исправительные работы на срок до года, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Если преступление привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжелым последствиям, назначается штраф от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.