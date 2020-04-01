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01.04.2020 20:42
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о тюремном сроке до 5 лет за фейки

Текст: Ксения Воронцова

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие наказание вплоть до лишения свободы на пять лет за распространение заведомо ложной информации, повлекшей тяжкие последствия. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что закон во вторник был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

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Согласно документу, за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо назначаются исправительные работы на срок до года, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Если преступление привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжелым последствиям, назначается штраф от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

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