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01.04.2020 20:03
Рубрика: Власть

Путин подписал законы о штрафах и сроках за нарушение карантина

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин подписал законы о введении административной и уголовной ответственности за нарушение карантина. Если речь о тяжких последствиях, то наказание составит до семи лет лишения свободы.

Речь о нарушении санитарных правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина).

За такие правонарушения вводятся штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП - от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
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Если указанные нарушения причинили вред здоровью человека или повлекли его смерть, предусматривается административный штраф для граждан - от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для ИП и юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В административной статье речь о тех случаях, когда деяния не содержат признаков преступления.

Если таковые определены, то будет действовать также подписанный закон об уголовной ответственности.

В случае вспышки массового заболевания или отравления людей суд может назначить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до трех лет. Если же нарушение правил повлекло смерть человека по неосторожности, то штраф может составить от 1 до 2 млн рублей, а лишение свободы - до пяти лет. До семи лет тюрьмы - если в результате нарушения требований погибнут два или более человека.

Фото: iStock
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В Госдуме ранее разъяснили, что речь идет о причинении вреда здоровью окружающих или гибели людей по неосторожности. Если есть умысел, то деяние будет квалифицироваться либо как терроризм, либо как хулиганство, либо как диверсия.

В России на карантине в связи с угрозой заражением коронавирусом находятся 3,3 млн человек, заявил ранее президент.

"В обсервации всего 1777, на самоизоляции - 292 тыс. 740 человек", - сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства.

Напомним, что карантин, о котором идет речь, отличается от режима самоизоляции, введенного в ряде регионов, в том числе в Москве и области, для всех жителей. Требования карантина действуют для инфицированных граждан и вернувшихся в Россию из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

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