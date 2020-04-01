Путин: правительство готовит новые предложения по поддержке экономики

Президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе совещания с членами правительства он заявил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем", - сказал глава государства.

"В ближайшее время скажем об этом, в том числе и публично", - пообещал президент.

Ранее в ходе совещания Михаил Мишустин напомнил об уже принятых нормативных актах по поддержке граждан и бизнеса и сообщил, что "правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции". По его словам, новые предложения касаются помощи региональным бюджетам, сохранения рабочих мест, особенно на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также обеспечения устойчивости экономики в целом.