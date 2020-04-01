Путин считает, что москвичи оценят работу властей в удаленном режиме

В ходе видеосовещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поделился мнением, что дистанционную работу властей оценят москвичи. Ведь за счет этого уменьшается количество машин с "мигалками".

Видеоформат, считает он, может понравиться и самим представителям власти.

- Потому что, во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении, - отметил он.

При таком раскладе количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения. "Это тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице", - отметил Путин.