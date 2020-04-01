Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.04.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

Редкий микроавтобус РАФ, найденный в Чили, продали в Россию

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.flickr.com/photos/riveranotario/ Фото: www.flickr.com/photos/riveranotario/
Фото: www.flickr.com/photos/riveranotario/

В интернете опубликованы новые снимки редчайшего экземпляра советского микроавтобуса РАФ-977 "Латвия" первой серии, приобретенного пару недель назад ценителем из России у католического пастора в Чили.

Фото: www.wroom.ru
Катафалк по-вазовски: неизвестный универсал Lada "Марина"

На снимках, сделанных чилийским фотографом, микроавтобус запечатлен именно в том виде, в каком нашел его покупатель - простоявшим без движения ни один десяток лет, но убереженным от вандалов, с неповрежденными окнами, оптикой, шильдами и удивительно хорошо сохранившимся кузовом.

РАФ-977 "Латвия" первой серии (его легко опознать по прямоугольной радиаторной решетке) производился с 1958 до 1960 годы на агрегатах Волги ГАЗ-21. Неудивительно, что за такой срок двигатель выработал ресурс и владелец заменил его на агрегат Chrysler. "Родной" щиток приборов также был заменен на подходящий узел Chevrolet.

Но то, что эта машина вообще сохранилась - своего рода чудо, так как до того считалось, что 977-х первой серии не осталось ни одного экземпляра.

"Убийца" ГАЗели от КамАЗа: новые подробности
ЗиЛ продлил права на свой бренд