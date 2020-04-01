Редкий микроавтобус РАФ, найденный в Чили, продали в Россию

В интернете опубликованы новые снимки редчайшего экземпляра советского микроавтобуса РАФ-977 "Латвия" первой серии, приобретенного пару недель назад ценителем из России у католического пастора в Чили.

На снимках, сделанных чилийским фотографом, микроавтобус запечатлен именно в том виде, в каком нашел его покупатель - простоявшим без движения ни один десяток лет, но убереженным от вандалов, с неповрежденными окнами, оптикой, шильдами и удивительно хорошо сохранившимся кузовом.

РАФ-977 "Латвия" первой серии (его легко опознать по прямоугольной радиаторной решетке) производился с 1958 до 1960 годы на агрегатах Волги ГАЗ-21. Неудивительно, что за такой срок двигатель выработал ресурс и владелец заменил его на агрегат Chrysler. "Родной" щиток приборов также был заменен на подходящий узел Chevrolet.

Но то, что эта машина вообще сохранилась - своего рода чудо, так как до того считалось, что 977-х первой серии не осталось ни одного экземпляра.