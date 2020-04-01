Как в Центральной России проводят культурные события онлайн

Театры, филармонии и библиотеки ушли на карантин, но стараются не потерять связи со своим зрителем. Для людей, добровольно запертых в четырех стенах, открывают доступ к архивным видеозаписям спектаклей и концертов, а кто-то по примеру столичных артистов проводит трансляции онлайн.

В том году на день рождения Снегурочки в Костроме проходило шествие сказочных героев, которые приехали из разных городов страны. Фото: Анна Скудаева

В Воронеже первопроходцем "карантинной культуры" стал молодой и независимый Никитинский театр. Вечером 25 марта он отыграл премьеру "К. Рассказов" по малоизвестным произведениям Кафки при пустом зале - перед камерами. Спектакль можно было смотреть в прямом эфире на "Яндексе", и этим воспользовалось четыре тысячи человек. Для Никитинского, в чьем зале всего сто кресел, это большой успех.

Видеографы местного "ВижуМир-ТВ", которые безвозмездно взяли на себя технические вопросы, оценили свой труд на "четыре с минусом", имея в виду нечеткий звук в некоторых эпизодах. Накладки были неизбежны: в спектакле много музыки, артисты говорят порой одновременно (с микрофоном и без), работают на сцене и в проходах. Подготовка к эфиру длилась один день, и учесть все нюансы не получилось. Однако в целом эксперимент удался.

Теперь запись спектакля будет доступна в "Яндекс.Эфире" целых полгода. Платы за просмотр не берут, но те, кто хочет поддержать артистов, оставляют добровольное пожертвование через платформу "Планета.ру". Театр запустил там кампанию по сбору средств - нужно 368 тысяч рублей, чтобы заплатить за аренду помещения в апреле и выдать сотрудникам хотя бы треть зарплаты. Никитинский работает без субсидий из бюджета и потому не рассчитывает на компенсацию убытков. От продажи билетов на спектакли, которые должны были состояться с 19 марта по 10 апреля, здесь выручили 480 тысяч рублей. Из них 250 тысяч уже вернули зрителям. Некоторые показы перенесли на более поздний срок - возможно, часть покупателей решит сохранить места за собой.

Если театр нужен городу, то он будет развиваться, несмотря ни на что

"Мы не поддаемся панике, а искренне верим, что эта очередная сложность - проверка на жизнестойкость. Если театр действительно нужен городу, то он будет развиваться, несмотря ни на что. Хотя в случае карантина даже на две - четыре недели угроза закрытия вполне реальна", - пояснили в Никитинском.

Другой воронежский театр - Камерный - на сутки выложил в своем канале на YouTube запись "Бориса Годунова". Пять лет назад эта постановка стала первой премьерой на новой сцене и носила, согласно пушкинской пьесе, подзаголовок "комедия о настоящей беде Московскому государству". Архивный спектакль совсем не потерял актуальности... В дальнейшем Камерный планирует открывать временный доступ и к другим видеозаписям, так что зрителям стоит следить за новостями в его официальных пабликах.

Театр оперы и балета - единственный в Черноземье - разместил у себя на сайте интервью с артистами, фотографии постановок и фрагменты концертных выступлений оперных и балетных солистов. Например, уже доступно видео с летнего показа оперы "Дон Жуан" у стен Рамонского дворца под Воронежем. Раздел "Театр онлайн" будет пополняться.

Не отстают от прогресса и на Брянщине. Театр драмы имени А. К. Толстого решил каждую пятницу публиковать на своем сайте (в рубрике "Афиша") видеозаписи старых спектаклей, с которыми можно ознакомиться бесплатно. Начало положили гоголевские "Игроки", поставленные здесь в 2009 году.

В Орле выгружать спектакли в свою официальную группу "ВКонтакте" стал театр для детей и молодежи "Свободное пространство". В дни карантина там открывают бесплатный доступ к снятым с репертуара постановкам. Каждая запись выкладывается на пять дней, расписание на месяц уже составлено.

Первый русский профессиональный театр - драмтеатр имени Федора Волкова в Ярославле - как и сотни театров страны, ушел на карантин. На портрете Федра Волкова на официальной странице театра в соцсети даже появилась медицинская маска. Поначалу в главном ярославском храме Мельпомены планировали традиционные спектакли заменить демонстрацией архивных постановок на фасадных экранах театра, которые можно было бы увидеть, проходя мимо здания. Но горожане так дружно и активно поддержали идею (причем некоторые заядлые театралы собирались приходить к зданию Волковского со стульями), что от намерения пришлось отказаться.

- Мы не ожидали такого ажиотажа и такого большого количества звонков и писем, где люди говорили, что они придут семьями, со своими друзьями. Мы просто предположили, что перед фасадами окажется большое количество человек, а это уже нарушает предписание Роспотребнадзора. Поэтому, к великому и для нас, и для наших зрителей сожалению, были вынуждены отказаться от этой идеи, - объяснил причину отмены "спектаклей на фасаде" директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

Однако проект "Волковский на карантине" на этом не встал, а просто "переехал" в Интернет, начав во всех своих официальных сообществах в соцсетях публиковать различные интересные материалы, записи репетиций, а также выкладывать на Youtube-канал архивные видеозаписи спектаклей. Ярославские театралы, например, уже увидели спектакль "Орфей и Эвридика" в постановке Руслана Кудашова, "Любовь, любви, любовью, о любви", "Месяц в деревне", "Зойкина квартира" - в постановке бывшего худрука Волковского Евгения Марчелли, сказку "Белоснежка" Игоря Ларина. А еще вспомнили, как в 1950 году праздновалось 200-летие Волковского театра, посмотрев архивный киножурнал. Никто и предположить не мог, что 270-й сезон первого русского профессионального театра окажется таким непростым.

День суриката и Снегурочка онлайн

В Костроме в онлайн-режим работы перешла муниципальная резиденция Снегурочки. Обычно День рождения внучки Деда Мороза в Костроме празднуют в апреле, но в этом году его хотели провести в дни школьных весенних каникул - 28 марта. На праздник обычно приезжают представители Сказочной карты России - Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Василиса Премудрая из Ивановской области, Царь Берендей из Переславля-Залесского, Кикимора Вятская, молодой морозец Паккайне из Карелии, Баба-Яга из Кукобоя и многие другие персонажи. Они дарят Снегурочке подарки и устраивают шествие в карнавальных костюмах по центральным улицам города. Однако из-за неблагополучной эпидобстановки шествие отменили, а празднование прошло в новом режиме. Вместе с Академиками Снежных чудес главная морозная волшебница страны вышла в прямой эфир на своих страничках в социальных сетях. Зрители увидели сюрприз от именинницы и ее помощников, стали свидетелями того, как поздравляют Снегурочку ее сказочные друзья.

Карантин - не повод отказа от общения с природой, решили в тульском экзотариуме и пригласили посмотреть, как живут их экзотические питомцы, когда на них никто не смотрит. На страничках зоопарка в соцсетях можно, например, понаблюдать онлайн за семейкой сурикатов. Эти забавные зверьки просто созданы, чтобы поднимать настроение. А еще здесь показывают змей, как, впрочем, и других любимцев публики. Можно увидеть, что и как они едят. Есть чат для вопросов, сотрудники зоопарка на них отвечают онлайн. Так, сюжет "Змеи для чайников" вызвал огромный интерес: как рассказала одна девушка, она давно хотела завести питона, но все не знала, с чего начать - теперь знает. А по пятницам бывают ночные экскурсии, показывающие, что делают звери, когда мы спим. График трансляций и темы есть на сайте зооэкзотариума. Там же размещены и мастер-классы: например, как сделать гамак для крысы или фетровую мышку - для кошки.

Виртуальные мастер-классы проводят и в музеях "Куликова поля". Например, как приготовить курник или свалять - не валенок, так хотя бы игрушку. На сайте музея и их пабликах в соцсетях есть очень красивые фильмы, виртуальные экскурсии, прямые эфиры. Любопытен цикл "Исторические рассказы" или "Вопросы о Битве", где научные сотрудники отвечают на самые каверзные, а порой, откровенно забавные вопросы. Есть сериал "Секреты тульских мастеров" о предметах в русской избе. Примечательно, что развивать виртуальную часть в музее начали задолго до карантина.