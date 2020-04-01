Новости

В Бурятии подтверждено еще шесть случаев заболевания COVID-19 06:05
Жителей Сахалинской области обязали изолироваться из-за коронавируса 06:04
Во Владивосток из Москвы приехали граждане КНР для эвакуации на родину 05:30
Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США 05:25
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до восьми 04:59
В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса 04:55
Коронавирус внес коррективы в работу Государственной думы 04:40
Во Владивостоке санаторий превратили в обсерватор 04:34
Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам 04:10
Доля фальсификата на рынке осетровых достигает 40% 04:00
В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт 03:08
Апрель не обойдется без морозов 03:02
В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек 02:25
Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях 01:56
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом 01:40
"Иннопром" перенесен на июль 2021 года 31.03.2020
Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс 31.03.2020
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска 31.03.2020
СМИ: В Сирии средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля 31.03.2020
В Перми скончался пациент с коронавирусом 31.03.2020
В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных 31.03.2020
Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве 31.03.2020
За первоапрельские шутки о коронавирусе в Таиланде обещают тюремный срок 31.03.2020
В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 31.03.2020
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 31.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 00:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Куда несутся "Тройки"

Из семи миллионов в столичном метро остался всего миллион пассажиров
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8123)
Количество пассажиров в метро снизилось на 85% по сравнению с обычными днями. Такие данные приводит департамент транспорта. "Яндекс" же отмечает: пробки сошли даже в часы пик к 0 баллов.
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин

Загрузка метро стала уменьшаться уже с 19 марта, когда передвижения по городу еще не были ограничены. "В этот момент офисы многих фирм были вынуждены перейти на удаленную работу, причем целыми отделами", - отмечают в компании HeadHunter. А вот машин на дорогах в день повального перехода на удаленку меньше не стало. "Люди активно ехали за покупками в гипермаркеты, - объяснили в дептрансе"..

Многие горожане решили остаться дома, поэтому на дорогах исчезли пробки. Существенно снизилась нагрузка и на общественный транспорт

Пока президент не объявил о нерабочей неделе, на дорогах Москвы в пиковые часы утром было до 5 баллов, а вечером - даже до 8. Ситуация начала меняться 27 марта и сразу кардинально. Услышав о длинной изоляции, горожане рванули на фазенды. Как рассказали в дептрансе, 27-го из Москвы в область уехали 730 тысяч автомобилей. Это на 15% больше обычного пятничного трафика между столицей и Подмосковьем.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Как живет Москва в первый день всеобщей изоляции

Как следствие, с понедельника на дорогах стало чаще фиксироваться от 0 до 1 баллов по "Яндексу". Начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин, взглянув однажды на картинку с камер в центре города, сравнил увиденное с временами СССР. "Последний раз так мало машин в городе было в 50-е!" - констатировал Евсин. И этот при том, что движение транспорта в столице не ограничено. А вот в метро, согласно указу мэра, можно ехать только в поликлинику или на работу. В итоге вместо среднесуточных 7 миллионов пассажиров едет только чуть больше миллиона! По наблюдениям корреспондента "РГ", больше всего людей около 7.00, причем далеко не все пассажиры соблюдают установленную 2-метровую дистанцию друг от друга. И не все носят маски.

По оценке официального представителя Института проблем естественных монополий Сергея Белова, продолжают ездить работники транспорта, ЖКХ, здравоохранения и других стратегически важных для города отраслей.

Тем временем

Большинство жителей Москвы и Подмосковья стараются не выходить из своих квартир. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции "Яндекса". За ним можно следить на главной странице поисковика - рядом с данными о дорожных пробках и прогнозом погоды. Уровень самоизоляции компания измеряет в Москве и других крупных городах России. За основу берутся данные об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". Принцип анализа схож с расчетом загруженности дорог. Если показатели такие же, как и в обычный день до пандемии, значит, уровень самоизоляции низкий, ноль баллов. Это плохо. Если в городе так же тихо, как ночью, индекс равен пяти баллам. "Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, - объясняют в компании. - Индекс можно использовать для примерной оценки ситуации, но не для точных расчетов".

Статистика все же показывает: люди стали больше сидеть дома. По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 12.00 - 3,3, а значит, большинство горожан не покидают квартир. Данные обновляются каждый час. Хуже дела обстоят в Котельниках (2,7), Реутове (2,9) и Видном (2,9). А вот на улицах Железнодорожного почти никого нет. Там индекс самоизоляции оценивается в четыре балла.

Подготовил Сергей Жуков

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Семьям с одним ребенком помогут купить личный автомобиль
Как организовать свое время при работе "на удаленке"