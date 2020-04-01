Количество пассажиров в метро снизилось на 85% по сравнению с обычными днями. Такие данные приводит департамент транспорта. "Яндекс" же отмечает: пробки сошли даже в часы пик к 0 баллов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин

Загрузка метро стала уменьшаться уже с 19 марта, когда передвижения по городу еще не были ограничены. "В этот момент офисы многих фирм были вынуждены перейти на удаленную работу, причем целыми отделами", - отмечают в компании HeadHunter. А вот машин на дорогах в день повального перехода на удаленку меньше не стало. "Люди активно ехали за покупками в гипермаркеты, - объяснили в дептрансе"..

Многие горожане решили остаться дома, поэтому на дорогах исчезли пробки. Существенно снизилась нагрузка и на общественный транспорт

Пока президент не объявил о нерабочей неделе, на дорогах Москвы в пиковые часы утром было до 5 баллов, а вечером - даже до 8. Ситуация начала меняться 27 марта и сразу кардинально. Услышав о длинной изоляции, горожане рванули на фазенды. Как рассказали в дептрансе, 27-го из Москвы в область уехали 730 тысяч автомобилей. Это на 15% больше обычного пятничного трафика между столицей и Подмосковьем.

Как следствие, с понедельника на дорогах стало чаще фиксироваться от 0 до 1 баллов по "Яндексу". Начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин, взглянув однажды на картинку с камер в центре города, сравнил увиденное с временами СССР. "Последний раз так мало машин в городе было в 50-е!" - констатировал Евсин. И этот при том, что движение транспорта в столице не ограничено. А вот в метро, согласно указу мэра, можно ехать только в поликлинику или на работу. В итоге вместо среднесуточных 7 миллионов пассажиров едет только чуть больше миллиона! По наблюдениям корреспондента "РГ", больше всего людей около 7.00, причем далеко не все пассажиры соблюдают установленную 2-метровую дистанцию друг от друга. И не все носят маски.

По оценке официального представителя Института проблем естественных монополий Сергея Белова, продолжают ездить работники транспорта, ЖКХ, здравоохранения и других стратегически важных для города отраслей.

Тем временем

Большинство жителей Москвы и Подмосковья стараются не выходить из своих квартир. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции "Яндекса". За ним можно следить на главной странице поисковика - рядом с данными о дорожных пробках и прогнозом погоды. Уровень самоизоляции компания измеряет в Москве и других крупных городах России. За основу берутся данные об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". Принцип анализа схож с расчетом загруженности дорог. Если показатели такие же, как и в обычный день до пандемии, значит, уровень самоизоляции низкий, ноль баллов. Это плохо. Если в городе так же тихо, как ночью, индекс равен пяти баллам. "Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, - объясняют в компании. - Индекс можно использовать для примерной оценки ситуации, но не для точных расчетов".

Статистика все же показывает: люди стали больше сидеть дома. По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 12.00 - 3,3, а значит, большинство горожан не покидают квартир. Данные обновляются каждый час. Хуже дела обстоят в Котельниках (2,7), Реутове (2,9) и Видном (2,9). А вот на улицах Железнодорожного почти никого нет. Там индекс самоизоляции оценивается в четыре балла.

Подготовил Сергей Жуков