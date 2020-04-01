Летние веранды в Москве откроют не раньше 15 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Сегодня по всему городу должны были открыться летние кафе. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе их монтаж разрешено начать не раньше 1 июня, а дата открытия пока перенесена на 15 июня.

"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня", - написал мэр.

Он добавил, что в рамках режима повышенной готовности общедоступные рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты до 5 апреля. В общей сложности в городе закрылись порядка 15 тысяч предприятий общественного питания, но часть из них работает на доставку и вынос. "Открывать общепит после этой даты или продлевать ограничения - будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу", - отметил Сергей Собянин. При этом он уточнил, что даже если ситуация позволит, и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, то увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы рестораторам не стоит.