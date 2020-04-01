Постановление правительства Москвы от 31 марта 2020 года № 280-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП "О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28 апреля 2015 г. № 234-ПП, от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 3 ноября 2015 г. № 725-ПП, от 1 декабря 2015 г. № 806-ПП, от 26 мая 2016 г. № 289-ПП, от 13 декабря 2016 г. № 865-ПП, от 5 апреля 2017 г. № 160-ПП, от 29 мая 2019 г. № 579-ПП, от 17 сентября 2019 г. № 1202-ПП, от 26 декабря 2019 г. № 1856-ПП, от 27 декабря 2019 г. № 1857-ПП), дополнив постановление пунктом 2. 10 в следующей редакции:

"2.10. В период действия режима повышенной готовности в соответствии с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" сроки начала размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания переносятся на 15 июня 2020 г., при этом монтаж таких сезонных (летних) кафе выполняется не ранее 1 июня 2020 г. Сезонные (летние) кафе при стационарных предприятиях общественного питания. конструкции которых были сохранены в соответствии с пунктом 2.2.2 приложения 1 к настоящему постановлению, не подлежат эксплуатации на период до 15 июня 2020 г. ".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы С.С.Собянин



