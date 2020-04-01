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01.04.2020 18:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не время есть

Летние веранды откроют после 15 июня
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Март радовал москвичей погодой - рестораторы торопились открывать веранды и уже вчера более 3 тысяч летних кафе должны были заработать по всему городу. Но вирус изменил планы. В Москве закрылось порядка 15 тысяч кафе, баров, столовых, ресторанов, а летние веранды решено ставить не раньше июня. Соответствующий документ в среду подписал мэр Сергей Собянин.
Придет время - и мы попьем кофе, не вспоминая о вирусе. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Придет время - и мы попьем кофе, не вспоминая о вирусе. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Придет время - и мы попьем кофе, не вспоминая о вирусе. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

"Эпидемиологическая ситуация не позволяет готовится к сезону летних веранд, поэтому их монтаж может начаться не раньше 1 июня и открыться они смогут после 15 июня. Веранды, которые уже были смонтированы и готовились принять гостей в апреле, также не могут работать до этого срока", - рассказал "РГ" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Пока действует режим повышенной готовности, все предприятия общепита закрыты до 5 апреля. Большая часть кафе и ресторанов сейчас доставляют блюда на дом или готовят их на вынос. Будут ли продлеваться ограничения, зависит от ситуации с коронавирусом, уточнил глава департамента. "Но даже если ситуация позволит и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, то увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы рестораторам не стоит", - отметил он. Как только снимут ограничения, рестораторы смогут открыть летние кафе. Они помогут увеличить выручку в среднем на 20%. В этом году, кстати, веранды можно будет открывать и в Новой Москве.

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